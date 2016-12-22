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22 Aralık 2016 12:53

Rektör Gündoğan, Konya’da Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle bir araya geldi

Rektör Gündoğan, Konya’da Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle bir araya geldi

22 Aralık 2016 12:53

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin farklı illerde yaşayan başarılı öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
21 Aralık Çarşamba günü Konya’da düzenlenen törende dereceye giren öğrenciler, başarı belgelerini Rektör Gündoğan’ın elinden aldı. Meram Uluslararası Gençlik Akademisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Rektör Gündoğan’ın yanı sıra Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ile Açıköğretim Sistemi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. Açıköğretim Sisteminin 35 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Açıköğretim, şu anda hem yurt içinde hem de yurt dışında çok geniş kitlelere eğitim olanağı sunan bir sistem. Bugün itibariyle yaklaşık 8 milyon vatandaş, Açıköğretim Sisteminin öğrencisi olmuş ya da halen öğrencisi olmaya devam ediyor. Bu durum, hem bizi mutlu ediyor hem de beraberinde ciddi sorumluluklar yüklüyor” dedi.
Açıköğretim Sisteminde başarı sağlamanın kolay olmadığına değinen Prof. Dr. Gündoğan, uzaktan eğitim sistemine yönelik bu algıyı en kısa zamanda değiştireceklerini söyledi. Bugün Açıköğretim Siteminde örgün sisteme kayıtlı öğrencilerden çok daha başarılı ve nitelikli öğrencilerin var olduğunu belirten Gündoğan, bunun örneklerini gördüklerini ve önümüzdeki dönemlerde de görmeye devam edeceklerini ifade etti.

“İkinci üniversite fırsatı Türk yükseköğretiminde önemli bir çığır açtı”
“Açıköğretim, artık herhangi bir üniversite okuyamayan değil, daha önce bir üniversitede okumuş fakat kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyen, hayat boyu öğrenmenin de aracı olmuş bir sistem haline geldi” diyen Rektör Gündoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Şu an Açıköğretim Sistemi, yüzde 20’si 18-25 yaş, yüzde 80’i ise 25 yaş üzeri öğrencilerden oluşuyor. Açıköğretim Sisteminin bundan sonraki hedefi sadece üniversite okuma şansı bulamayanlar değil. Bu durumda olan kişiler de önemli bir kitle bizim için fakat ekonomik olarak ya da başka nedenlerle üniversite okuma şansından mahrum olan öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de eğitim sunmak hem üniversite, hem de bireysel olarak görevimiz ve ödevimiz. Zaten Anadolu Üniversitesi olarak insanların hayatlarının her döneminde ihtiyaç duydukları eğitim-öğretim ihtiyacını sunma olanağına sahibiz. Dolayısıyla özellikle ‘ikinci üniversite’ fırsatının, Türk yükseköğretiminde önemli bir çığır açtığını düşünüyorum. Bundan sonra da inşallah bu programları zenginleştirmeye devam ederek daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz.”

“Başarılı öğrencilerle bir şekilde buluşmamız gerekiyor”
Örgün öğretimde bu tarz toplantıları aralıklarla yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Yücel Güney ise, “Düşündük ki Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerimizin de bu tür buluşmalara hakkı var. Bu bağlamda başarılı öğrencilerle buluşmamız ve bu öğrencilerimize temas etmemiz gerektiğini fark ettik. Onların Anadolu Üniversiteli olduklarını bir şekilde hatırlatmamız ve hatırlamamamız gerekiyor. Bu konuda bize ciddi geri dönüşler oldu ve biz de çok mutlu olduk. Bu durum aynı zamanda bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.
Tören, Açıköğretim Sisteminde dereceye giren öğrencilerine başarı belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.



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