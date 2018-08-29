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29 Ağustos 2018 11:55

Rektör Prof. Dr. Sade: “Hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize hassasiyetle sahip çıkmaktır”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Sade: “Hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize hassasiyetle sahip çıkmaktır”

29 Ağustos 2018 11:55

Dr. Bayram Sade, 30 Ağustos’un büyük bir zafer olduğunu belirterek, “Bugün hepimize düşen görev Cumhuriyetimize hassasiyetle sahip çıkmaktır” dedi.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Dr. Bayram Sade, tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos’un, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu mücadelenin sonucunda kazanılmış büyük bir zafer olduğunu kaydetti.


Bu zaferin toprakları işgal altında olan bir milletin azimle yeniden doğuşunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını müjdelediğini ifade eden Prof. Dr. Bayram Sade, “30 Ağustos zaferi, bütün dünyada bir milletin bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için gösterdiği cesaretin, fedakarlığın simgesi olacak niteliktedir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile sadece düşman mağlup edilmemiş, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelleri atılmıştır. Bu şanlı zafer kolay kazanılmamış, nice zorluklarla girilen bu mücadeleden bizi gururla çıkaran sinelerdeki azim, irade ve vatanseverlik olmuştur. Bugün hepimize düşen görev, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi demokrasimize, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyetimize hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak ve yeni bir medeniyeti tesis etme gayreti olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, böyle bir milletin bir ferdi olmanın haklı gururunu taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.




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