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13 Temmuz 2017 10:53

Rektör Şahin, Federasyonun Sağlık Kuruluna seçildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof.

Rektör Şahin, Federasyonun Sağlık Kuruluna seçildi

13 Temmuz 2017 10:53

Dr. Mustafa Şahin, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Dünya Tekvando Federasyonunun beş kişiden oluşan sağlık kurulu üyesi olarak seçildi.


Dünya Tekvando Federasyonu Sağlık Kurulu üyesi seçilmesi nedeniyle Rektör Prof. Dr. Şahin’i ziyaret eden Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, “Dünya Tekvando Federasyonunun beş kişiden oluşan sağlık kurulu üyesi olarak seçilen Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamızı tebrik ediyorum. Hocamız Prof. Dr. Mustafa Şahin yıllarca Selçuk Üniversitesi çatısı altında çok büyük hizmetler sağladı. Bu görevler ülkemiz ve üniversitemiz adına ülkemizin ve üniversitemizin temsili açısından tanıtılması önemli görevlerdir. Spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.


“Sağlık gönüllüsü olarak hizmet etmeye devam edeceğiz”


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Dünya Tekvando Federasyonu sağlık kuruluna seçilmemiş olmamız sporcularımızın uluslararası başarısının bir göstergesidir. Bizim Selçuk Üniversitesi ve yönetimi olarak Türk ve Dünya sporuna hizmet etmenin ötesinde bir de sağlık gönüllüsü olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Vermiş oldukları desteklerinden dolayı hem Türkiye Tekvando Federasyonu hem Federasyon Başkanımız Doç. Dr. Metin Şahin hocamıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.


Ziyaretin ardından, WTF sağlık kurulu üyeliğine seçilen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e, WTF Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin tarafından WTF sembolü olan rozetini taktı. Rektör Prof. Dr. Şahin de WTF Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin’e hediye takdim etti.




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