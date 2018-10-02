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Rektör Şahin, ikinci üniversite kaydını yaptı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Şahin, Anadolu Üniversitesi (AÜ) İkinci Üniversite Programları kapsamında İlahiyat Bölümüne kaydını yaptırdı.


Anadolu Üniversitesi'nde Sınavsız İkinci Üniversite kayıtları 5 Ekim 2018 tarihine kadar devam ediyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Meram Büro Yöneticisi ve Şube Müdürü Deniz Taşpınar, Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Battal Çelik ile birlikte Dr. Mustafa Şahin'i ziyaret etti. Taşpınar ve Çelik, Rektör Şahin'in ikinci üniversite kapsamında İlahiyat Bölümüne kaydını aldı.

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