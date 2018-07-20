Rektör Şahin Knidos’ta çalışmaları inceledi

Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi’nden 700 kilometre uzaklıkta Türkiye’nin güneybatıdaki en uç noktasında, Selçuk Üniversitesi adına yürütülen ve orada Selçuk Üniversitesi’ni temsil eden Knidos Kazı ve Araştırma Başkanlığı’nı ziyaret ederek hem çalışmaları yerinde gördü hem de merkezden çok uzaktaki öğrenci ve öğretim üyeleriyle buluştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Knidos Kazı ve Araştırma Başkanlığını incelemelerde bulunarak, “Küçük Tiyatro” bloklardan bir tanesinin işlenmesine de katkıda bulundu. Rektör Şahin, öğrenci ve öğretim üyelerine kazı ve restorasyon çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Knidos Kazı ve Araştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertekin M. Doksanaltı, “Türkiye’nin güneybatıdaki en uç noktasında yer alan Knidos Antik Kenti günümüzde Muğla iline bağlı Datça ilçesi sınırları içindedir. Datça Yarımadası’nın en uç noktasındaki Antik Kent, modern haritalarda Ege ve Akdeniz’ini birbirinden ayrıldığı diğer bir ifadeyle birleştiği nokta Antik Kent’te yaklaşık 150 yıl öncesinde İngilizlerle başlayan kazı çalışmalarına, uzun bir aradan sonra Amerikalı bir ekip tarafından devam edilmiş. Knidos Ören Yeri’ndeki ilk Türk kazılarına ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan Özgan tarafından 1987 yılında başlanmış. 2006 yılına kadar devam edip 2006-2011 yılları arasında ara verilen çalışmalara yeniden başlanılması 2012 yılında olmuştur” dedi.

Öğrenciler, staj ve iş imkanı buluyor

2012 yılından itibaren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertekin M. Doksanaltı başkanlığında yürütülen çalışmalarda çoğu yerli olmak üzere birçok bilim insanı görev alıyor. Arkeolog, antropolog, mimar, biyolog, epigraf, tarih ve sanat tarihçilerden oluşan, Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitelerinden 50 bilim insanı çalışmaları yürütüyor. Ayrıca buna ek olarak yine çoğunluğunu Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 60 öğrenci her yıl staj ve çalışma imkânı buluyor. Öğrenciler için bir eğitim yuvası olan Knidos Kazı ve Araştırmaları gerçekleştirilen projeler sayesinde öğrencilikleri biten mezunlara da iş imkanı sunuyor. Yalnızca kazı çalışmaları değil, önemli restorasyon projelerinin devam ettiği antik kentte çoğunluğu Selçuk Üniversitesi mezunlarından oluşan arkeolog, restoratör ve mimarlar istihdam ediliyor.