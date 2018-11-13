Rektör Şahin: "Selçuk Üniversitesi Türkiye'nin 2023 vizyonuyla örtüştüren bir kalite politikasına sahiptir"

Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesinin, yükseköğretim ile ilgili evrensel değerleri içselleştiren, akademik özerkliğe, iç ve dış paydaş odaklılığa inanan ve bilimsel birikimini ve enerjisini Türkiye'nin 2023 vizyonuyla örtüştüren bir kalite politikasına sahip olduğunu söyledi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Keykubat Köşkü'nde gerçekleştirilen programda, Konya'da yazılı ve görsel basın kuruluşlarında görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Şahin, göreve geldikleri günden bu yana gerek fiziki alt yapı gerekse eğitim-öğretim faaliyetleri anlamında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Rektör Şahin, “Fiziki altyapı olarak kampüs rektörlük binasının tamamlanması ve rektörlüğün kampüse taşınması projesi bizim dönemimize nasip oldu. Öğrencilerimizin ve akademik ile idari personelimizin faydalanacağı Keykubat Köşkü tamamlanarak hizmete açtık ve onlara yeni sosyal alanlar oluşturduk. Yine tıp fakültesi hastanemiz bünyesinde yoğun bakıma ihtiyaç olduğunda hastalar başka hastanelere sevk edilmekteydi. Sağlık Bakanlığı standartlarında 3. basamak yoğun bakım tadilatını tamamladık. Burası 48 yatak kapasitesine sahip olup içerisinde 8 adet temas izolasyon odası, 4 adet ilaç hazırlık odası, hasta görüşme ve bilgilendirme alanları, personel ve doktor odaları, kirli ve temiz depolar olmak üzere her türlü donanıma sahiptir. Bunların yanı sıra 7 yataklı Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinin yapımı ile 18 Yataklı Palyatif Bakım Merkezini hastalarımızın hizmetine açtık” diye konuştu. Prof. Dr. Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte İnşaatı, kampüs içinde öğrenciler için yeni sosyal tesis inşaatı ve Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin inşaatının devam ettiğini belirterek en kısa sürede hizmete gireceğini ifade etti.

Yeni kurulan fakülteler ve okullar hakkında da bilgi veren Rektör Şahin, “İslami İlimler Fakültesi, bilim odaklı, sosyal ve dini alanlarda, felsefe alanlarda bilgi üretmek, düşünceler geliştirmek ve var olan inanç ve düşünce sorunlarına karşı çözüm bulmak amacıyla 2017-2018 öğretim hayatına başlamıştır. 2017-2018 öğrenim yılında ilk öğrencilerini alan Eczacılık Fakültesi, şu an itibariyle 3 bölüm, 12 akademik personel ve 62 öğrenci ile öğrenim gerçekleştirmektedir.Sivil Havacılık Yüksekokuluyla ise 21'inci yüzyılın en hızlı gelişin sektörleri arasında yer alan havacılık sektörüne nitelikli eleman kazandırmayı amaçlamaktayız. Eğitim Fakültemizde de lisansüstü eğitim öncelikli olarak verilecek olup, ülkemiz öğretmenlerinin daha donanımlı hale gelmeleri için gerekli çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Bunlara ek olarak Hemşirelik Fakültesi, Akşehir Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Türkiye de ilk olan Tasarım Meslek Yüksekokulunu üniversitemiz bünyesine kazandırdık” dedi.

"Yerle ve milli üretime önem ve öncelik verdik"

Eğitim öğretim faaliyetleri anlamında da üniversiteyi bir üst çıtaya yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Şahin, “Tüm Meslek Yüksekokullarımız Türk Standartları Enstitüsü tarafından akredite edilerek TSE belgesi almıştır. Selçuk Üniversitesi, yükseköğretim ile ilgili evrensel değerleri içselleştiren, akademik özerkliğe, iç ve dış paydaş odaklılığa inanan ve bilimsel birikimini ve enerjisini Türkiye'nin 2023 vizyonuyla örtüştüren bir kalite politikasına sahiptir. Bu kapsamda da kurumsal dış değerlendirme toplantısıyla tüm birimler, etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacına ulaşmak için pek çok çalışma yürütmektedir. Yine Üniversite-Sektör işbirliği çalışmaları kapsamında 'Sektörel Hizmetler Bilgi Sistemi' çalışmalarını tamamlanarak 9 farklı sektörel alana yönelik sunmuş olduğumuz test, analiz, araştırma, projelendirme, tasarım, danışmanlık, eğitim gibi hizmetlerin listesi ve detayları elektronik ortamda sektörlerin erişimine açtık. Sistemde bugün itibariyle bine yakın farklı hizmet kalemi tanımlanmıştır” diye konuştu.

Yerli ve milli üretime önem ve öncelik verdiklerini ifade eden Rektör Şahin, bu kapsamda yeni araştırma ve uygulama merkezlerini hayata geçirerek aktif olarak çalışmalara başladıklarını ifade etti. 3 yıllık görevi döneminde Selçuk Üniversitesinde yapılan altyapı ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgiler veren Rektör Şahin, son olarak basının sorularını cevapladı.

Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Genel Sekreter İbrahim Halıcı,Konya'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.