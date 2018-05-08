Rektör Şahin, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Dr. Mustafa Şahin, Bozkır Armutlu Köyü Kültür-Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” kapsamında, üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya gelerek tecrübe, anekdot ve tavsiyelerini paylaştı.

Dernek Başkanı Musa Şahin, söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak düzenledikleri “Kariyer Günleri”nde çok sayıda konuğu ağırladıklarını belirterek, katılımlarından dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür etti. SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, aile hayatı, tıp alanında eğitime başlama süreci, akademik ve idari görevleri, tıp alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarıyla tecrübelerini aktardı. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını, ihtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında tamamladığını ifade eden Prof. Dr. Şahin, çalışmaları çerçevesinde çok sayıda cerrahi tekniği de kendi adına geliştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Şahin, 100’e yakın uluslararası dergide, 110 civarında ise ulusal dergide yayınlanan makale çalışmasının bulunduğunu söyledi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Şahin, “Azimle başarana kadar devam edeceksiniz, yılmak yok. Doğru bir hedef belirleyeceksiniz ve ne gerekiyorsa kimseden de yardım beklemeden, kendi gücünüz, gayretiniz, özverinizle hedefinize ilerleyeceksiniz. Niyetinizi asla bozmayın. Çünkü ölüm var, ahirette hesap var. Gençliğiniz çok önemli. Bugün ne biriktiriyorsanız yarın onu kullanırsınız. Ben halen okumaya devam ediyorum ama sizin yaşlarınızda okuduğum bilgiler en sağlam bilgiler” ifadelerini kullandı.

Derneğin Konya merkezde bulunan binasında düzenlenen söyleşiye Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Ataman, Dernek Başkanı Musa Şahin, dernek yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.