Rektör Şahin: “Teknik Üniversite ile Konya sanayisi kazanacak”

Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi bünyesindeki en köklü fakültelerden olan Mühendislik, Mimarlık Fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Konya Teknik Üniversitesi çatısı altında çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Biz bölünmeden memnunuz ve destekliyoruz. Konya, Konya sanayisi ve ülkemiz kazanacak” dedi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Konya Teknik Üniversitesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rektör Prof. Dr. Şahin, Selçuk Üniversitesi’nde yaklaşık 97 bin öğrencinin bulunduğunu, Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulmasıyla bu sayının yaklaşık 77 bine düşeceğini söyledi. Konya’da Teknik Üniversite kurulma sürecini desteklediklerini ve arzu ettikleri bir süreç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Aslında bölünme küçültmüyor, daha sonra gelen büyümelerin önünü açıyor. Konya’da inanılmaz bir sanayi altyapısı var. Fakat kendi markasını geliştirememiş, kendine özgü ürünler ortaya koyamayan ve tersine mühendislik mekanizmasıyla işleyen bir sanayi var. Tabi orijinal mühendislik ürünlerini hayata geçirecek, kendi markasını ortaya koyacak birikime sahip olmasına rağmen akademik camiadan da bu desteği göremediği için böyle bir nakısa yaşanmaktadır. Biz önce sanayi kampüsü içerisinde, havaalanının karşısında üniversitemize 730 bin metrekarelik bir alanı tahsis ettirdik. Amacımız orada Teknik Üniversitenin kurulması ve orada yapılacak binalara taşınmasıdır. Elimizdeki en iyi kurumlardan 3’ünü Konya Teknik Üniversitesi’ne devrettik. Mühendislik Fakültesinin kuruluşu üniversitemizden daha eskidir. Üniversitemiz 43, Mühendislik Fakültemiz 50 yıllık bir kurumdur. Ülkemizin en güçlü mühendislik fakültelerinden biridir. Yine Mimarlık Fakültesi de Mühendislik Fakültesi ile eş zamanlı kurulmuş, çok güçlü ve büyük deneyime sahip olan bir fakültedir. Bu iki fakültemizin yanında belki de meslek yüksekokullarının kuruluş amacına en uygun olan ülkemizdeki en iyi meslek yüksekokullarından birisi olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzu da devrettik. Toplamda, 20 bin öğrenci Konya Teknik Üniversitesi’ne geçmiş durumda” diye konuştu.

“Konya Teknik Üniversitesinin kurulmasında 3 temel beklentimiz var”

“Amacımız; Konya’nın bir 5’inci üniversiteye, Türkiye’nin 205 üniversite içerisinde bir fazla üniversiteye sahip olması değil” diyen Prof. Dr. Şahin, “Bu kurulacak olan üniversite, Konya sanayisi içerisinde kurulacak ve her sabah öğrenciler okula gitmeden önce ilk iş olarak fabrikalarda, iş yerlerinde o fabrikaların işçi ve mühendisleriyle birlikte oranın kapısını açacaklar, oradaki cihazın düğmesini çevirecekler ve staj uygulamasına başlayacaklar. Arkasından da teorik eğitim için okullarına dönecekler. Birinci hedefimiz buydu. İkinci hedefimiz; sanayi ile iç içe olan bir akademik camia oluşturmak ve sanayicinin anlık sorunlarına çözüm üretebilen ya da o anda gündeme gelmiş olan bir fikri, düşünceyi hayata geçirebilecek bir altyapı oluşturmaktı. Üçüncü hedefimiz ise bu süreçte; eğitim için üniversitelerin, fakültelerin laboratuvarlara ihtiyacı var. Bizim de mühendislik fakültemizde çok büyük laboratuvarlar var. Ancak bu laboratuvarlar akredite değil, uluslararası tanınırlığı olan laboratuvarlar değil, sadece eğitim amacıyla kullanılan laboratuvarlar. Bizim hedefimiz yeni kurulacak olan Konya Teknik Üniversitesi’nde eğitim amacıyla oluşturulacak laboratuvarların uluslararası akreditasyonu da yapılarak sanayicinin ihtiyacı olan tahlil, tetkik ve analizleri yapabilecek düzeyde kurulmasıdır. Yani bu 3 temel beklentiyle Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulmasını hedefledik. Raporlar sunduk, bilgilerimizi arz ettik ve buna uygun olarak da bir bölünme süreci yaşadık. Biz bölünmeden memnunuz ve destekliyoruz. Konya, Konya sanayisi ve ülkemiz kazanacak. Nitelikli mühendislerin yetişeceğine inanıyorum” dedi.