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09 Ocak 2017 16:54

Rektör Şeker. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Rektör Şeker. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

09 Ocak 2017 16:54

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Rektör Şeker mesajında, her türlü fikrin özgürce tartışılması ve her düşüncenin kamuoyuna tarafsızca aktarılmasında basının önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Toplumsal bilinçlenmede ve gelişmede büyük katkı sahibi olan basın mensuplarının kamu yararına çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Şeker, “Medyamız, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişiminde sokaklara dökülen halkla birlikte hareket etmiştir. Bu erdemli duruş, diğer bireysel ve kitle iletişim araçlarıyla birlikte güç kazanmış ve darbe girişiminin akamete uğratılmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu vesile ile her türlü zor şartlarda çalışan ve hiçbir zaman yılmayarak görevlerini ifa eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybedenleri de rahmetle anıyorum” dedi.



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