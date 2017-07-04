Rektör Şeker: “Fakülte sayımız 5’ten 18’e yükseldi”

Dr. Muzaffer Şeker, üniversiteye Siyasal Bilgiler Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin kurulmasını içeren kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “2010 yılında 5 fakülteyle kurulmuş bir üniversitenin 18 fakülteye ulaşmış olması gelişme sürecinin yoğunluğunu göstermektedir” dedi.

Yeni akademik birimlerin Konya’ya hayırlı olmasını dileyen NEÜ Rektörü Şeker, “Yaklaşık bir yıldan beri Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) kararının oluşması için gayret ettik, ardından kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasını bekledik. Bu sonuç Ankara’da yürütmüş olduğumuz uzun uğraşların neticesidir. Özellikle Seydişehir’de Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi’nin de özel gayretleriyle Sağlık Bilimleri Fakültesi hayata geçmiş olacak. Seydişehir ve Ereğli’ye akademik birimlerinin, programlarının, öğrenci sayısının, akademisyen sayısının artması için ayrı bir önem veriyoruz. Bir özel çaba içerisindeyiz. Bunun bölge insanı ve şehrin kültürel hayatı için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Siyasal Bilgiler Fakültesi Konya’ya yeni bir çehre kazandıracak”

Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi için beklenmedik bir sorunu çözmek adına girişimleri olduğunu belirten Şeker, “Bu girişimlerimiz maalesef yeni mezunlarımıza yetişemedi. Ama bu konuda hem YÖK Başkanımızın özel çabalarının hem ÖSYM Başkanımızın gayretlerinin geçen sene ilgili bakanlık ve kurumlardan karşılığını bulamaması neticesinde mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetlerin çözümü için götürmüş olduğumuz teklif YÖK tarafından da kabul gördü ve Konya Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulmuş oldu. Bu anlamda ben Konya’nın Siyasal Bilgiler Fakültesi ile yeni bir çehre kazanacağını düşünüyorum. Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesinde bulunan Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme ve İktisad gibi benzeri programların Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne aktarımıyla ortaya mağduriyetin giderildiği bir durum çıkacak. Bu konuda da girişimlerimizi yaparken YÖK’e bu gerekçemizi yazmıştık, YÖK’ün de bunun gereğini önümüzdeki günlerde yapacağını düşünüyorum. Ankara’da bu konuda öğrencilerimizin mağdur olmaması için ciddi bir efor sarf ettik. Emeği geçen Ankara’daki ilgililere de teşekkürlerimi iletmek isterim” şeklinde konuştu.

“5 fakülteden 18 fakülteye ulaşmış olmak gelişim yoğunluğunu gösteriyor”

Prof. Dr. Şeker, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Konya’da lisans eğitimi veren bir kurum olarak ciddi bir potansiyel oluşturduğunu ve yüksekokuldaki artı değerlerin yüksekokulun fakülte olmasını zorunlu kıldığını söyleyerek, “Bu anlamda senatomuzun verdiği kararla YÖK’e Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun fakülteye dönüşmesini talep etmiştik, YÖK de bunu uygun görerek Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’na havale etmişti. Bu da gerçekleşince Temmuz başında 3 fakültemiz ile birlikte fakülte sayımız 15’ten 18’e çıkmış oldu. 2010 yılında 5 fakülteyle kurulmuş bir üniversitenin 18 fakülteye ulaşmış olması da gelişme sürecinin yoğunluğunu göstermekte” ifadelerini kullandı.

“Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci sayımız 40 bine ulaşmış olacak”

Bundan sonraki gelişme trendini daha yavaş ve kaliteye özen gösterecek şekilde yürüteceklerini belirten Rektör Şeker, “Bundan sonraki süreçte elimizdeki fakülteleri ihya etme ve imar etme yönünde gayret edeceğiz. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, ilgi alanı olarak Sağlık, Sosyal Bilimler ve Mühendislik alanında talep ettiği yapılaşmayı sağlamış durumda. Bundan daha fazlasının yük olacağını, sıkıntı getireceğini düşünüyoruz ve stratejik planımızı da buna göre gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi ağırlıklı olarak lisans eğitimimizin kalitesini koruma ve çıtayı yükseltme gayretlerimiz olacaktır. Yeni dönemde açılacak olan bir hayli farklı programlarımız da söz konusu. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci sayımız 40 bine ulaşmış olacaktır. Bu da 2010 yılında kurulmuş olan bir üniversite için ciddi bir başarıdır. Ben bu başarıda idari personelden, akademik personele, Konya’nın yerel dinamiklerinden, Ankara’daki bürokratlara kadar herkesin emeği olduğunu düşünüyorum ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.