Rektör Şeker, ilk iftarı öğrencilerle yaptı

Dr. Muzaffer Şeker, Ramazan ayının ilk iftarında öğrencilerle bir araya geldi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde (AKEF) gerçekleştirilen iftara katılan Rektör Şeker’e AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Solak ile Doç. Dr. Ahmet Uzun, Fakülte Sekreteri Sadrettin Başkürkçü ve öğrenciler eşlik etti. İftarda öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektiren Rektör Şeker, öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı dileyerek Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.