Dr. Muzaffer Şeker vefatının 7. yıl dönümünde merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı andı.

Konuyla ilgili açıklama yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Üniversitemize adını veren merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan başarılı bir bilim insanı, nadir bir devlet adamı olarak ve Türk siyasetindeki özgün şahsiyetiyle yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerindendir. Erbakan, herkesi kucaklayan davranışları, oldukça renkli kişiliğinin siyasi sorunlara farklı çözümler getirmesi, toplumla olan münasebet ve muhabbeti ile hafızalarda silinmez izler bıraktı. Zulüm gören mazlum milletler için geliştirdiği söylem ve eylemleri tüm dünyada önemli karşılık buldu. Bugün üzüntüyle takip ettiğimiz, etrafımızdaki ülkelerde ortaya çıkan insan hakkı ihlalleriyle, içeride devletimize ve milletimize karşı yöneltilen tehditleri anlama ve gerekli tepkiyi verme bakımından O’nun fikir ve yaklaşımını bir kez daha okumak ve üzerinde düşünmek zorunluğu ihtiyaç olmuştur. Önce ahlak ve maneviyat düsturuyla; ağır sanayi hamlesi, milli üretim, milli ekonomi, milli eğitim ve tam bağımsız Türkiye için gecesini gündüzüne katarak Anadolu’nun karış karış her toprağını dolaşan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yaptığı bilimsel, akademik çalışmalar ve siyasi hayatımıza yaptığı katkılar her geçen gün küresel dünyada daha anlamlı karşılık bulmaktadır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan; genç nesillere ve eğitim çağındaki tüm bireylere azim, kararlılık, ciddiyet, şahsiyet, milli duruş ve özgüven aşılama noktasında hayatı, eserleri ve ilkeleri iyi bir şekilde anlaşılmalıdır.Vefatının 7. yıl dönümünde merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.