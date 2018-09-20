Rektör Şeker ziyaret ve kabullerde bulundu

Dr. Muzaffer Şeker, bir dizi ziyaretlerde ve kabullerde bulundu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ramazan Solmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'a gerçekleştirilen ziyarette Rektör Şeker'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın eşlik etti. Ziyarette, hukuk eğitiminde akademik çalışmaların daha verimli olabilmesi ve uygulamaya yönelik çalışmaların artırılması hususunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'i makamında kabul etti. Rektör Şeker, Rektör Özçelik'in iade-i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, Konya'daki yükseköğretimin kalitesini daha çok artırmak için araştırma, planlama ve koordinasyon iş ve işlemlerinde ortaklaşa çalışmalar yapılması temennisinde bulunuldu.

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku ise, Rektör Şeker'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerin sonunda hediye takdimleri gerçekleştirildi.