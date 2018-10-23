‘Renksaz - Yolcu' Resim Sergisi, sanatseverlerle buluştu

Dr. İlham Enveroğlu tarafından hazırlanan ve 66 eserin yer aldığı “Renksaz-Yolcu” resim sergisi sanatseverle buluştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, serginin açılışında yaptığı konuşmada, fakülte olarak eğitim öğretime başladıkları günden itibaren çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Okka, “Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman bir yılda 813 faaliyetimiz var. 2017-2018'de 213 sergi açılışımız gerçekleşti. 41'in üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde ödülümüz var. Sevgili sanatçı arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum. Sergimiz Konyamıza ve üniversitemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, katılımlarından dolayı sanatseverlere teşekkür ederek, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham Enveroğlu, Azerbaycan'da ‘renksaz'ın ‘renkçi, boyacı' anlamında kullanıldığını ifade etti. Kendisinin buna farklı bir anlam katarak ‘renk cambazı, renkle dans eden adam' anlamını yüklediğini belirten Enveroğlu, “Yolcu ifadesini hayat ile bağlantılı oluşturdum. Hepimiz bir hayat yolculuğunda yolcuyuz zaten. Renk sadece bir estetik algı için değil. Renkler aynı zamanda bizi bir yerlere çağıran bir şey. O anlamda her renk kendi tınısını, kendi sesini taşıyor. Bana göre renkler bir araya geldiğinde bir senfoni, bir müzik oluşturuyor. Eserlerimi kendi yorumlarımla oluşturuyorum, yani bir objeyi önüme alıp fotoğraf gibi çekme kaygım yok. Bu yorumları yaparken de farklı teknikler kullanıyorum. İnsanların normalde sanatsal malzeme olarak görmediği duvar kağıtları, kağıt atıkları, dönüşüm kağıtları gibi buna benzer her türlü alternatif malzemeleri de eserlerimde kullanıyorum. Bunlar tabi farklı etkiler doğuruyor. Renk aynı zamanda doku ve yüzeydeki farklı tekstürlerle birleşiyor, bu farklı bir algı oluşturuyor. Teknik bir kaygım yok. Çalışmalarımda kolaj, akrilik, sulu boya, yağlı boya ve bir sürü teknik var” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, sergi alanı gezildi. Büyük beğeni toplayan sergi, 31 Ekim 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Medaş Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Mehmet Okka, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Zuhal Türktaş, öğretim üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.