Restorasyonu tamamlanan Sille Subaşı Cami ibadete açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sille Subaşı Cami'nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi Sille'de sürdürdüğü restorasyon çalışmaları ile tarihi mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çok yönlü olarak sürdürdüğü çalışmalarla Sille'yi yeniden cazibe merkezi haline getiren Selçuklu Belediyesi şimdi de restorasyonunu tamamladığı Subaşı Cami'sini ibadete kazandırdı. Subaşı Camisi'nin de ibadete açılmasıyla Sille'de Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmayan tarihi tescilli cami kalmamış oldu. Subaşı Cami'nin açılışı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından dualarla gerçekleştirildi.

Selçuklu Müftülüğüne sağlanan katkı ve desteklerinden dolayı Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür eden Selçuklu Müftüsü Nuset Karabiber, “Sillemizde 7 tane camimiz var. Faal olan ve ibadete açık 5 tane camimiz var. Belediyemiz önce yukarıdaki Karataş Camimizin restorasyonu yaptı. Ardından Çay Camimiz, şimdi de bu Subaşı Camimiz ibadete açıldı. Camilerimizin yeniden ibadete açılmasından dolayı Selçuklu Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Sille yeniden cazibe merkezi oldu"

Sille'nin 5000 yıllık tarihi ile bölge için önemli bir ticari ve tarihi merkez olduğunu ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “2000'li yıllardan itibaren değerini kaybetmeye başlayan Selçuklu Belediyesinin yaptığı faaliyetlerle bugün önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bugünde bu çalışmaların bir parçası olan Subaşı Camisinin restorasyonunun açılışındayız. Bu vesile ile bütün bu çalışmalarda emeği geçen önceki dönem Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, şimdiki Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Sille'ye ayrı bir önem veriyoruz”

Sille'nin ilerleyen süreçte çok önemli bir mekan haline geleceğine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sille bize 5 bin yıllık tarihe sahip bir emanet. Bizden önceki başkanlarımız gibi biz de bu emanete sahip çıkmak adına restorasyon, sokak sağlıklaştırması, yenileme ile ilgili çalışmaları yürüttük. Sille'de çok iş yapıldı ancak bir açılış programı düzenleme fırsatı olmamıştı. Sille Subaşı Camisiyle beraber artık restorasyon yapmamız gereken bir cami kalmadı, son cami burasıydı. Sille'de şu an çalışmaları devam eden Subaşı Hamam'ı da son tarihi eser restorasyonu. İnşallah bize miras bırakılmış eserlerin tamamının restorasyonunu bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

"Sille daha da güzelleşecek"

Yeni dönemde Sille'de sürdürülecek çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı, "Bundan sonraki süreçte artık sokak sağlıklaştırması işine ağırlık veriyoruz. Hem Hükümet Caddesi hem de Hacı Ali Sokak ile ilgili sokak sağlıklaştırma projelerimiz tamamlanmıştı ve ihale sonuçları devam etmekteydi. Bunlardan bir tanesi sonuçlandı ve onunla ilgili yapım süreci de başlıyor. Diğerinin de ihale sürecini tamamlayıp yapım sürecine başlayacağız. Sille de bahsettiğimiz çalışmaları yapmakla iş bitmiyor. Burada yapacağımız çok iş var. Biz Sille'nin tarihiyle, kültürüyle, sosyal dokusuyla yaşayan bir yer olmasını istiyoruz. Sille'ye ayrı bir önem veriyoruz ve bunun için de bir ekip kurduk belediyemizde. Bu ekibimiz Sille için proje üretiyor. Hem yapımla ilgili çalışmalar yürütüyor hem de buradaki sosyal yaşamı, ticari hayatı bir düzene koymak ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmek için çalışma icra ediyor. Önümüzdeki dönem içinde Sille çok daha güzel olacak. Hem turistik açıdan hem kültürel açıdan Konya dışından gelen misafirlerimizin mutlaka gezmesi gereken ve burada bir günlerini geçirmeleri gereken bir yer olacak. Ben katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Sille'de bulunan en son restorasyonu yapılmış olan Subaşı Camimizin açılışını yapmış olmak da bizim için ayrıca bir öneme sahip” şeklinde konuştu.

“Gücünün yettiği kadar herkes Sille'ye omuz vermeli”

Restorasyonun yanında Sille'nin tarihteki sosyal yaşantısının da bugün canlandırılması gerektiğini söyleyen Konya Valisi Yakup Canbolat, “Bu hayırlı esere emeği geçen Selçuklu Belediyemizi, belediye başkanlarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sille bizim valilik olarak da önemsediğimiz ve tarihteki kimliğine uygun tekrar hayat bulması gerektiğine inandığımız bir bölgemiz. Bu noktada Selçuklu Belediyemizin ciddi çalışmaları var biz de gücümüzün yettiği kadar belediyelerimizin hazırlamış olduğu projelere emlak paylarından katkı sunmaya çalışıyoruz. Sille'de ikamet eden vatandaşlarımızın da Sille'ye yapılan restorasyonlara müsaade etmeleri lazım, önünü açmaları lazım. Bu olursa buradaki yapılacak çalışmalarla gerek Konya'dan yurt içi ve yurt dışından burayı ziyaret edecek insan sayısının artacağını düşünüyoruz. Sille'ye herkes gücünün yettiği kadar omuz vermeli” dedi.

Cuma Namazı öncesinde gerçekleşen açılış programına Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber,İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, ilçe teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda Sille'li vatandaşlar katıldı.