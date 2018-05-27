Restorasyonu tamamlanan tarihi Arasta Bedesteni açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada Akşehir’i her zaman büyük bir ilgi ile takip ettiklerini dile getirerek, “Konya’da yapılan Bedesten Çarşısı restorasyonu bütün dünyaya örnek oldu ve birçok güzelliğin ortaya çıkmasına vesile oldu. Buradaki çalışma da Akşehir’in turizmle daha fazla anılmasına vesile olacak. Sadece Bedesten çalışması değil, bugüne kadar Büyükşehir Belediyemiz Avrupa Birliği projeleri dahil olmak üzere Akşehir’e toplam 147 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdi. Belediyecilik sürekli devam eden ve sürekli insanların ihtiyacına göre kendisini geliştiren bir yapı. Başkanımızın başladığı işleri devam ettirmek, tamamlamak ve bunlara yeni işler eklemek bizim görevimiz. Akşehir Otogarı ile ilgili çalışmalar inşallah en kısa sürede başlıyor. Mahallelerimizin kanalizasyon eksikliklerinin tamamlanması ve Bedestenin devamı olan Rüştü Bey İşhanının restorasyonuna da yine en kısa sürede başlayacağız” dedi.

“Konya yine en yüksek destek ile tarihe geçecek”

Başkan Uğur İbrahim Altay, 24 Haziran Seçimlerine de değinerek, “24 Haziran’da çok önemli bir seçime gidiyoruz. Öncesinde 2 Haziran’da tüm ümmetin takip ettiği liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Konya’da olacak. Akşehir, mitingimize her zaman büyük bir destek ve katılımda bulundu. Hepinizi 2 Haziran’daki mitingimize davet ediyorum. Yeni sistemde Konya yine en yüksek desteği veren il olarak tarihe geçecektir diye umut ediyoruz” diye konuştu.

“Akşehir’i cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmaya davet ediyorum”

2004 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Konya’nın çok önemli gelişme ve ilerlemelere imza attığını dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Adayı ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise şöyle konuştu: “Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan kamu yönetiminde büyük bir inkılap olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçeceği 24 Haziran Seçimlerinde desteğinizin artarak devamını diliyorum. Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde bu sisteme inanmayan, bu sisteme karşı çıkanların zaten başarılı olması mümkün değil. Bu konuda saygın bir konumu olan Türkiye Cumhuriyeti’ni en saygın bir şekilde temsil eden ve Türkiye’yi bir Irak, bir Libya, bir Suriye, Afganistan olmaması için canla başla çalışan ve büyük Türkiye’nin kuruluşunda önemli bir rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında sapasağlam ve yanında güçlü bir şekilde durmaya davet ediyorum.”

“Türkiye 25 Haziran’da yeni bir sistemle uyanacak”

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de, Türkiye’nin 25 Haziran sabahına yeni bir sistemle uyanacağına inandığını dile getirdiği konuşmasında Akşehirlilerden yüksek bir destek istedi. Özdemir, “Akşehirlilerin yüzde 60’tan çok daha fazla bir destek vermelerini bekliyorum. 15 milletvekilinin tamamına talibiz. Desteğinizi esirgemeyin” diye konuştu.

“Çatı aday çıkaramayan muhalefet tüm ümidini kaybetti”

Muhalefetin seçim üzerinden birçok plan yaptığına ancak hiçbirinin tutmadığına vurgu yapan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da, “Çatı bir aday bulamayınca hedef değiştirdiler ve seçime dair tüm ümitlerini kestiler. İnşallah Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Ama sistemin sağlıklı yürümesi için güçlü bir başkan ve güçlü bir parlamento lazım. Onların amaçları mecliste AK Parti’yi zayıf düşürüp Cumhurbaşkanımızın elini zayıflatmak. Konya bu davaya hep en yüksek desteği verdi. Ben inanıyorum ki bu destek devam edecek” dedi.

“Bu hizmet yarışı devam edecek”

Bugüne kadar Konya’ya ve ülkeye birçok ismin hizmet verdiğini söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem ise şunları dile getirdi: “Bu hizmet yarışıdır, görevi bitenler var, yeni başlayanlar var. Allah hizmet edenden ve taş üstüne taş koyandan razı olsun. Yeni dönemde de bu hizmet yarışına devam edeceğiz. 24 Haziran yeni bir başlangıç. Akşehir bizlere her zaman sahip çıktı. Bu seçimde de yüksek bir oyla Akşehir’in elimizi güçlendireceğine inanıyorum.”

“Tek dertleri Cumhurbaşkanımızı devirmek”

Konuşmasında muhalefet partilerine ve ittifaklarına yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Cumhurbaşkanımız olmasın da kim olsun? Alternatifler yok. Türkiye’nin nereye gideceğini, ülkenin güç kaybedeceğini bilseler dahi her şeylerini Recep Tayyip Erdoğan’ın olmaması üzerine kurdular. Konya’dan yolu geçmemiş veya CHP zihniyeti ile de hiçbir yerde kesişmeyen bir adayı liste başına getirip koyuyorlar. Herhalde şaşkınlık bu olsa gerek. Allah kimseyi şaşırtmasın. Milletimiz her şeyin farkında. İnşallah 24 Haziran’ın akşamında Türkiye en güçlü meclis yapısı ile güçlü bir lidere verilen hükümet sistemi ile yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, Akşehir’in 154 tescilli Selçuklu eseri, 2 bin özgün mimarisine sahip Akşehir Evleri, 16 türküsü, 8 folkloru ile ayrı ve özgün bir kültüre sahip olduğunu dile getirerek, Tarihi Arasta Çarşısının bu yapıyı pekiştireceğine vurgu yaptı. Akkaya, restorasyon çalışması nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Tarihi Akşehir Arasta Çarşısının açılışı yapıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri, Tarihi Arasta Çarşısında esnafları ziyaret etti.