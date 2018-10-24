Rıza Çalımbay: “Başakşehir maçını iyi bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız”

Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar deplasmanda oynadıkları hiçbir maçta kötü bir oyun ortaya koymadıklarını kaydetti. Çalımbay, “Hiçbir deplasman maçından da gol atmadan gelmedik. Ç.Rizespor maçı olsun, Antalyaspor ve Göztepe maçları olsun hepsinde gerçekten çok iyi oynadık. Karşılığını aldığımız iki maç Kayserispor ve E.Y. Malatyaspor maçları oldu. Onları da çok iyi oynadık ve net pozisyonlarımız vardı. Çaykur Rizespor maçı da böyle oldu. Maçın başından son düdüğe kadar galibiyetten başka bir şey düşünmedik. Pozisyonlara girdik. Maalesef son paslarda etkili olamadık. Bunları değerlendirebilseydik çok farklı bir şekilde gelecektik. Böyle oynadığımız maçlar çok. Ama bu maçlardaki şanssızlığımızı kıracağız. Alınan 1 puan iyi puandı. Ama bizim oradan 3 puanla dönmemiz gerekiyordu. İyi oynayıp ta kaybettiğimiz puanlar ve maçlar vardı. Bunda şanssızlıkla birlikte bizim yaptığımız hatalarında etkili olduğunu ifade edebiliriz. Artık bunların hepsi geride kaldı” dedi.

“Kritik maçlar oynayacağız”

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda dinlenme şansı olmadan kritik maçlar oynayacaklarını ifade den Rıza Çalımbay, Hurdato'nun sakatlığının büyük bir dezavantaj olduğunu kaydetti. Çalımbay şöyle konuştu:

“Çarşamba, pazar, cumartesi maçlar oynayacağız. Hazırız. Eksiklerimiz vardı. Onlar da inşallah en kısa sürede gelirler. Bir de Hurtado'nun sakatlığı oldu. Onun sakatlığı biraz uzun sürecek. Bizim için büyük bir dezavantaj oldu. Ç.Rizespor maçından önce Ferhat'ın rahatsızlığı olunca kendisinden de yararlanamadık. Şu an takımımız iyi durumda. İyi oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı istediğimiz şekilde bitiririz.”

“Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız”

Teknik Direktör Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk edecekleri Başakşehir maçını iyi bitirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Çalımbay, “Önümüzde bir Başakşehir maçı var. Nasıl bir takım olduğunu iyi biliyoruz. Yıllardan beri birlikte oynayan, oturmuş bir takım. Başakşehir ile kendi sahanda oynamak daha dikkat gerektiriyor. Hepsinin farkındayız. İnşallah bu sefer taraftarlarımızın da desteğiyle iyi işler yapacağız. Bu maçı iyi bitirmek için maçın başından sonuna kadar ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Bizim pozisyona girmeyeceğimiz hiçbir takım yok. Yurt içi ve yurt dışından takımlar olur. Bizim için bu durum fark etmez. Biz pozisyona gireriz. Bizim için önemli olan bizim o pozisyonları değerlendirmemiz. Defansif açıdan beklenmedik şekilde yaptığımız hatalarda bize sıkıntı oluyor. Onu da yapmamak için çok çalışıyor, çok uğraşıyoruz. O hataları bu maçta inşallah yapmayacağız. Her maçta pozisyonlara girecek kaliteye sahip bir takımız. İnşallah bu maçta da aynısı olacak. Taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte Başakşehir maçını çok iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.