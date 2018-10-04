Rıza Çalımbay: “Beşiktaş maçında çok çok dikkatli olmamız gerekiyor"

Beşiktaş maçı öncesi konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bizim bu maçta galibiyetten başka düşüncemiz yok, tek amacımız bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek" dedi.

7 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı sezonun 8. hafta maçında konuk edecek Atiker Konyaspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Teknik Direktör Çalımbay, "Şimdi biz 7 haftalık baktığında takımların arasında gayet iyi bittik. Hemen hemen her maçta da gol attık deplasmanlara baktığınızda en çok gol atan takım biziz Türkiye liglerinde. Benim oyun düşüncem hem içeride olsun hem dışarıda olsun galibiyet üzerinedir. Hiçbir zaman beraberliği düşünerek oynadığımız hiçbir maç yok. Bu takım ayırmadan aynı şekilde bir tek Konyaspor'da değil çalıştığım bütün takımlarda böyleydi. Burada tabi ki biz sezona başlarken gayet iyi başladık, fakat sezon başından beri sıkıntımız olan bir şey vardı, çok basit ve beklemediğimiz goller yiyorduk. Onu da bir nebze çözdüğümüzü düşünüyorum. Fakat son haftalarda aynı şekilde bireysel hatalardan yediğimiz goller oldu, bir tek sıkıntımız şu anda bu. Onun dışında ben takımımdan memnunum, mücadelesinden memnunum, oynadığımız oyundan memnunum. Özellikle Göztepe maçında ne olursa olsun oyundan kopmadan sonuna kadar mücadele ettik ve iki tane gol bulduk. Deplasmanda iki tane gol atıp mağlup olduğumuz zaman üzülüyoruz, veyahut deplasmanda Antalya'da 3 tane gol atıp beraber kaldığımızda üzülüyoruz. Kayseri maçında mükemmel oynadık. 2-0 net bir galibiyetle geri döndük, böyle olması gerekiyordu. Ama baktığımız zaman 7 tane maçın dördünü deplasmanda oynadık ve oynadığımız deplasmanların hepsi de zordu. Şu anda da istediğimiz yere yakın yerdeyiz ama tam istediğimiz yerde de değiliz. Daha da iyi olmamız gerekiyordu. Burada tabi bazı sıkıntılar da oldu. Oyuncu arkadaşlarımızın tam net şekilde hazır olmaması iyi şekilde faydalanamamamız, örneğin bunların başında da Hurtado ile Traore geliyor. Biri sakat, biri de bize sonradan katıldığı için net şekilde hazır değildi, onlardan yararlanamadık. Ama şu andaki çizdiğimiz grafik gayet iyi onu inşallah devreye kadar böyle götürüp, devrede de tabi ki duruma göre bir iki tane transfer yapıp ondan sonra da inşallah daha iyi duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş maçında çok çok dikkatli olmamız gerekiyor"

Kendilerinin Beşiktaş maçında galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını belirten Teknik Direktör Çalımbay, "Şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçımız var. Her şeyden önce bugün Beşiktaş'a başarılar diliyoruz, inşallah çok iyi bir şekilde dönerler Türkiye açısından. Bizim bu maçta galibiyetten başka düşüncemiz yok. Tek amacımız bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek. Çünkü Göztepe maçı ne olursa olsun bizim telafi etmemiz gerekiyor. Herkes şöyle de bakabilir işte deplasman maçı ne de olsa olabilir diye bakabilir, bence olmaz yani bizim oradan da çok iyi şekilde dönmemiz gerekiyordu. Oynadığımız oyunun karşılığının mağlubiyet olmaması gerekiyordu. Ama dediğim gibi bazen böyle şanssızlıklar yaşadık. Önemli olan şimdi bu yaşadığımız şanssızlıklardan veya yediğimiz o gollerden ders alıp bundan sonraki maçlarda aynı şeyleri yapmamamız gerekiyor. Özellikle Beşiktaş maçında çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben oyuncularıma, takımıma ve taraftara güveniyorum. Bu maçtan da inşallah istediğimiz gibi ayrılacağız" ifadelerini kullandı.