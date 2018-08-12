Rıza Çalımbay: “Çalışmamız gereken bir sürü şey var”

B. Erzurumspor yendikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Çalışmamız gereken bir sürü şey var" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Atiker Konyaspor B. B. Erzurumspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’in bütün takımlara hayırlı olmasını dileyerek kazasız belasız bir lig temennisinde bulundu. Ne olursa olsun B.B. Erzurumspor maçını kazanmak için oynadıklarını kaydeden Çalımbay, “Maça çok iyi başladık ve istediğimiz pozisyonları da yakaladık. Gerçekten bir ara daha farklı olacağını düşündüğümüz pozisyonları da bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Sonra hiç beklemediğimiz ve özellikle hafta içi çok çalıştığımız ölü toplardan 2 tane gol yedik. Ama yine de oyunu bırakmadık, kazanmamız gerekiyordu ne olursa olsun bugün. Kazandığımız için mutluyuz. Ama bazı şeyler gösterdi ki, çalışmamız gereken hala bir sürü şey var, özellikle ölü toplar. Bunlara çalışmamız gerekiyor, bazı pozisyonları daha iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Her zaman böyle pozisyonlar yakalayamayız, yakaladığımız pozisyonları iyi bir şekilde neticelendirmemiz gerekiyordu” dedi.

Takımda eksikler olduğuna değinerek transfer isteyen Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eksiklerimiz var, transfer arkadaşlarımız var, kullanamadığımız arkadaşlarımız var. Mehdi’nin yerine almamız gereken oyuncumuz var. İnşallah bunların hepsi gelirse o zaman daha da çok iyi bir duruma geleceğiz. Onun için bizim Milli Takım arasına kadar iyi gidersek bu arada eksikleri giderip o zaman bambaşka ve bundan daha iyi olacağımıza inanıyorum.”