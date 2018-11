Rıza Çalımbay: "Camiamızla ve taraftarlarımızla beraber inşallah daha iyi olacağız"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'İn 10. haftasında 1-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçı, takımın son durumu ve yarın Kahramanmaraşspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarına Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Çalımbay, “Aslında genel olarak baktığınızda kötü oynamıyoruz. Bizim sıkıntılarımız yok değil, tabii ki var. Örneğin, bunların başında kötü gol yememiz geliyor. Şimdi lider olan takıma karşı oynuyorsun. Maçta pozisyonları yok. Belki bizim de yok ama daha atak oynuyoruz, pozisyonlara girmeye çalışıyoruz. İlk yarı özellikle iyi oynadık ve son pasları iyi verebilsek ilk 15-20 dakikada maçı bitirebilirdik. Yediğimiz ve kaçırdığımız goller bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı oluyor. Kendi sahamızda 5 maç oynadık. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var. İç sahada oynadığımız son 3 maç Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e karşı. Bu maçlara bakıyorsunuz, kazanabileceğimiz maçlar. Hiçbirinde kötü oynamadık. Sadece Medipol Başakşehir maçında rakibinde oyun sisteminden dolayı istediklerimizi yapamadık. Ama onlara da pozisyon vermedik. Bir hata yaptık ve o topta gol oldu. Yenmemiz gereken bir maçtı ve berabere kaldığımızda üzülecektik. Kadromuzdaki eksik oyunculara rağmen kazanmak için ne gerekiyorsa ona göre oynadık. Gidişattan memnunum. Ama rahat kazanabileceğimiz maçlarda maalesef yediğimiz goller olsun, kaçırdığımız goller olsun üzücü. Örneğin, 3-1 önde olduğumuz Antalyaspor maçında 3 tane duran toptan, kazandığımız B.B.Erzurumspor maçında yine duran toptan goller yiyoruz. Son haftalara doğru bunları düzelttik ama bu kez de girdiğimiz pozisyonları değerlendirememeye başladık. Beşiktaş maçında penaltıyı atsak her şey daha farklı olacak. Ama 2-1'den son dakikalarda maçı kurtarabiliyorsunuz. Arzumuz, hırsımız, isteğimiz çok iyi. Ama maalesef bizim gibi takımlarda 1-2 oyuncumuz eksik olursa bu eksiklikler çok fark ediyor. Bunu özellikle bu maçta yaşadık, Ömer Ali'nin ve Hurtado'nun olmamasıyla. Bizim tek üzüldüğümüz şey mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık” dedi.

"Kimin kimi yeneceği hiç belli değil"

'Lig şu anda değişik bir görüntüde. Kimin kimi yeneceği hiç belli değil' diyen Rıza Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz oyun ve mücadele anlamında kötü değiliz. İyi oynuyoruz ama bunu skora yansıtmamız gerekiyor. Ben hangi takım olursa olsun hiçbir takımdan korkmuyorum. Benim tek korktuğum bizim yapacağımız hatalar, kaçırdığımız ve yediğimiz goller. Bunlar bizim için önemli. Bu hataları yapmasaydık belki de şu an lider bile olabilirdik. Bunun bir pişmanlığı ve üzüntüsü var. Biz hiçbir zaman pes etmiyoruz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz. Çok iyi yere geleceğiz. Devre arasına kadar kesinlikle iyi gitmemiz gerekiyor. Devre arasından sonra ben işlerin daha da iyi olacağına inanıyorum. Eksik arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla hele hele milli takım arasından sonra çok çok iyi olacağız. Benim içeride, dışarıda tek düşüncem galibiyet. Zaman zaman böyle şanssızlıklar yaşıyoruz.”

"Önümüzde bir kupa maçımız var, bu kesinlikle kolay bir maç değil"

Kahramanmaraşspor ile oynayacakları Türkiye Kupası maçı hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Atiker Konyaspor'un Türkiye Kupası'nda hedefi her zaman iddialı olmak ve kupayı kazanmak için mücadele etmektir. Önümüzde bir kupa maçımız var. Bu kesinlikle kolay bir maç değil. Oraya tam kadro gitmemiz tabii ki de mümkün değil. Mutlaka oynamayan ve az süre alan arkadaşlarımızı kullanacağız. Onlar da bunu çok iyi şekilde değerlendireceklerdir. Kupada lig ve takım ayrımı olamaz. Amasya maçını kolay kazanmadık. Mükemmel bir oyun disiplinimiz ile herkes çok iyi şekilde konsantre oldu ve o şekilde kazandık. Eğer Kahramanmaraş maçında da aynı şekilde olmazsa her türlü problem yaşanır. Biz daha iyi olacağız. Burada her şey çok iyi. Taraftarlarımız da ne olursa olsun hep yanımızda olsunlar. İnşallah hep beraber daha iyi günler yaşayacağız” ifadelerini kullandı.