Rıza Çalımbay: “Kalan 6 maçımızdan en iyi sonuçlarla ayrılacağımıza inancımız tam”

Deplasmanda 0-0 berabere kaldığı DG Sivasspor maçını değerlendirerek açıklamalarına başlayan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Kolay bir maç değildi. Hem Sivasspor hem de bizim açımızdan zor bir maçtı. Gerçekten bir şanssızlık dönemi yaşıyoruz ve bunu da kırmamız gerekiyordu. Bu nedenle maça hırslı, arzulu başladık. Maçın başlarında iyi pozisyonlar yakaladık. Ama değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra eksik nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Çok iyi mücadele ettik ve belki de 11 kişiyken yakalamadığımız pozisyonları eksik kaldıktan sonra bulduk. Takımımın mücadelesinde çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadan 90 dakikayı çok iyi bir şekilde bitirdik” diye konuştu.

“Deplasman performanslarına bakıldığında en başarılı takımlardan biriyiz”

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, deplasmanda daha başarılı bir grafik çizdiklerine işaret ederek, “Deplasman performanslarına bakıldığında en başarılı takımlardan biriyiz. Takım geçen sezon boyunca deplasmanda sadece 9 puan toplarken, biz geride kalan haftalarda deplasmanda bu puana ulaştık. Burada bir kere bir takım başarısı var. Ama işin diğer tarafına yani kendi sahamızda oynadığımız maçlara bakıldığında B.B.Erzurumspor, Bursaspor ve son 3 maçımız Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e karşı oldu. 3 ihtimalli maçlardı ve baktığınızda biz bu 3 maçı da kazanabilirdik. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını kazanmamız gerekiyordu. Çünkü her türlü avantaj elimize kadar geldi. Medipol Başakşehir maçında ise iki takımda istediklerini yapamadı. Rakip yakaladığı 1,5 pozisyonda golü buldu. Ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu.

“MKE Ankaragücü maçını çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor”

“Biz kesinlikle çok karamsar değiliz. Biz çok iyi, daha da iyi olacağız. Yeter ki başta taraftarımız olmak üzere tüm camianın takımımızı desteklemesi gerekiyor” diyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz iyi olacağız. 1-2 sakatımız olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Jens ve Hurtado sakatlıkları, Ömer Ali ise kart cezalısı olduğu için MKE Ankaragücü maçında oynamayacaklar. Bu tabiki bizim için bir kayıp. Ne olursa olsun bizim MKE Ankaragücü maçını çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ama genel olarak lige baktığımız zaman bizim yakaladığımız iyi maçlar vardı. O maçları daha iyi sonuçlarla bitirseydik çok daha iyi yerlerde olacaktık. Oynadığımız oyunun hakkı kesinlikle burası değil. Ligde daha da yukarılarda olmamız gerekiyordu. Ama futbol ve bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Kalan 6 maçımız var. Biz bu 6 maçı da en iyi sonuçlarla bitireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Yeter ki camia olarak bundan sonra daha iyi kenetlenelim.”

“Taraftar desteği çok çok önemli”

Hafta sonu oynanacak MKE Ankaragücü maçının iki camia açısından da önemli olduğunun belirtilmesi üzerine Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Ben tabi ki rekabete varım. Ama gerginliğe yokum. Bu maçta gerginlik diye bir şey olmayacak. Bizim bu maçta zaten en büyük güvencemiz taraftarımız. Benim için ve takımımız için her maç ciddidir. Bu maçta öyle. Artı bizim bu maçı kazanmamız gerekiyor. Kalan 6 maçı bizim çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Taraftar desteği çok çok önemli. Benim tek istediğim şey; maçın sonuna, hakem son düdüğü çalana kadar takımı desteklemeleri. Çünkü biz maçın kaderini her an değiştirecek karaktere sahibiz. Bizim desteğe çok ihtiyacımız var. Özellikle de bu maçta. Ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. Tek korktuğum şey; böyle sakatlıkların ve aksiliklerin olması. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Çalışma ortamımız her şey çok iyi. Bugüne kadar oynadığımız 11 maçın sadece birinde istediğimiz işleri yapamadık. O da Medipol Başakşehir maçı. Onun dışında çok iyi ve istikrarlı bir grafik çizdik” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşspor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçının ardından takım içerisinde bazı oyuncuların kendisinin başarılı olmaması adına performans ortaya koyduğu şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar ile ilgili sorulan bir soruya Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bir kere benim takımımda kesinlikle böyle bir şey olmaz. Ben öyle bir şeye izin vermem. Mümkün değil. Ne ikilik, ne de gruplaşma. Atiker Konyaspor, insan kalitesi olarak benim çalıştığım kulüpler arasında kesinlikle en iyilerinden birisi. O bahsedilen şekilde olayların olması kesinlikle mümkün değil. Ben böyle bir arkadaşlık, kenetlenme başka bir yerde görmedim. Bu takım zaman zaman tartışmalar yaşansa da bunlar zaten futbolun içerisinde var birbirini çok seven oyunculardan kurulu bir takım. O bahsedilenler gibi ikilik ve gruplaşma yok. Bunları düşünenler bunu kesinlikle takımımıza yansıtmasın. Bizim olduğumuz yerde böyle bir şeyin olması söz konusu olamaz. Böyle bir durum oluşursa da biz gerekli müdahaleyi yaparız. Gerekirse hiç düşünmeden kadro dışı bile bırakırız. Takıma bir kişinin bile zarar vermesine izin vermeyiz. Çünkü bir sepetteki elmaların içerisinde bir tane çürük varsa hepsi çürür. Kesinlikle o söylenilen gibi bir durum yok. Olamaz da. Bizim bugüne kadar yaşadığımız eksiklik, çok iyi oynadığımız maçların sonuç anlamında karşılığını alamamamızdı. Yoksa biz bambaşka yerde olacaktık. K.Maraşspor maçını da bu düşüncelere bağlamasınlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz o maçta az şans alan, oynamayan arkadaşlarımızın hepsini oynattık. Biz oraya kadromuzun yüzde 50-60'ı ile gitseydik sonuç lehimize çok daha farklı olurdu. Ama o arkadaşlarımızın da oynama şansını yakalamaları gerekiyordu. Olay bu. Bizim buradaki çalışma ortamımız çok çok iyi. Takım içerisindeki arkadaşlık her yönden mükemmel. O yüzden bir sıkıntımız yok” cevabını verdi.