Rıza Çalımbay: “Kayserispor maçına hazırız”

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında oynadıkları oyuna sevindiklerini ancak alınan yenilgiye üzüldüklerini belirterek, zorlu maçlar serisine Kayserispor ile devam edeceklerini ve tek düşüncelerinin sahadan en iyi sonuçla ayrılmak olduğunu ifade etti.

Çalımbay, Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele etmelerine rağmen kazanamadıklarını dile getirerek, “Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldık. Üzüldük. Böyle bir maçı kaybettiğimiz için üzüldük. Oynadığımız oyunun karşılığı bence bu olmaması gerekiyordu. Ama bu önümüzdeki maçlar için de daha bir umut oldu ” dedi.

Ligde kolay maçın olmadığını ve kendilerini zorlu maçların beklediğine değinen Çalımbay, “Bizim önümüzde yine zorlu bir periyot var. Kayserispor deplasman, arkasından Yeni Amasyaspor kupa maçı, arkasından Göztepe ve Beşiktaş maçları var. Bu 3 lig maçı ve 1 kupa maçını bizim mutlaka iyi bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçı bizim için tabi ki çok önemliydi. Ama diğer maçlar da bizim için çok çok önemli. Bunların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şu andaki düşüncemiz o” şeklinde görüş belirtti.

Kayserispor maçı ile ilgili de görüşlerini açıklayan Rıza Çalımbay, “Biz Kayserispor maçına hazırız. Bence ligde kolay maç yok. Bana göre bütün maçlar zor. Şu maçı biz garanti kazanırız denecek bir maç yok. Zaten lig kendini belli etti. Şu anda herkesin mağlubiyeti var. Mağlubiyeti olmayan takım yok. Onun için o maç bu maç diye ayrım diye bir şey yok. Kayserispor da öyle, çok iyi netice alan, kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Her şeyin farkındayız. Biz de bu oynadığımız oyunun üstüne koymaz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek işimiz zor. Ama kendimize güveniyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak istediğimiz sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.