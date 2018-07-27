Rıza Çalımbay: “Lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz”

Hollanda’da hazırlıklarını sürdüren Konyaspor dün oynanan özel maçta AFC Ajax’ı 1-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Oyun olarak bakıldığında maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Mücadele etmemiz gereken yerde mücadele ettik. Gayet iyi pozisyonlarda yakaladık. Tabiki pozisyonlarda verdik. Çünkü iyi bir takımla oynadık ve hazırlık dönemi olarak da çok güzel bir maçtı. Adı üstünde hazırlık maçı bu. Sonuçtan çok yaptığımız işler önemliydi. Onlarda da çok güzel şeyler yaptık. Ben takımdaki arkadaşlarımdan memnunum. Maçta hemen hemen tüm arkadaşlarımıza şans verdik. Nasıl Bolu’da nasıl mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdiysek burada da aynı şekilde devam ediyor. Burada oynayacağımız kalan iki tane hazırlık maçımız var. Onlarda da maç tempomuzu biraz daha arttırıp lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz” dedi.

“Önemli olan lige en iyi şekilde hazırlanmak”

Güzel bir hazırlık maçı oynadıklarını dile getiren yeşil-beyazlı futbolcu Ferhat Öztorun ise, “Tabiki kamp dönemlerinde bu tür maçlar bizlere lazım. Hazırlanıyoruz, eksiklerimizi görüyoruz. Çalışıyoruz. Her şey lige en hazır şekilde girebilmek için. Burada biraz acı çekmek zorundayız. Hakikaten çok sıcak bir hava vardı. İyi bir maç oldu. Burada sonuçlar önemli değil. Önemli olan lige en iyi şekilde hazırlanmak. Eksiklerimizi görüp üzerine gideceğiz. En iyi şekilde lige başlayacağız” ifadelerini kullandı.