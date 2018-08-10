Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kayacık Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında sezon hazırlıkları, transferler ve pazar günü oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, sezonun ilk maçında iyi oynayıp, iyi bir skorla galip gelmek istediklerini belirterek, “Gerçekten mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik. Hem Bolu’daki hem de yurt dışındaki kampımız mükemmel geçti. Tek sıkıntımız bu hazırlık dönemlerine transferlerimiz biraz geç katıldı. Onun dışında hiçbir sıkıntımız olmadı, her açıdan memnunuz. Şu anda tek düşüncemiz, hazırlık maçlarını da oynarken o zamanki düşüncelerimiz oradaki maçların hiçbir tanesinin skor için bir önemi yoktu, önemli olan bizim ilk maçımıza hazırlanmaktı. Şu andaki tek hedefimiz Erzurumspor maçını çok iyi bir şekilde oynayıp, iyi bir şekilde bitirmek” dedi.

“En büyük destekçimiz, taraftarımız”

Taraftarın en büyük destekçileri olduğunu, özellikle ilk maçta onlara çok ihtiyaçları duyduklarını ifade eden Çalımbay, "Tabii ki en büyük destekçimiz taraftarımız, onlara çok ihtiyacımız var. Özellikle ilk maçımızda çok ihtiyacımız var. Onun için onların desteğiyle de çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Çünkü geçen sezona baktığınızda hakikaten çok sıkıntılı bir dönem geçirmiş Konyaspor. Bizim bütün amacımız böyle sıkıntıları yaşatmamak ve yukarıya oynamak, tek düşüncemiz bu. Bunu da başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

“Bu sene kadroyu geniş tutmak istemiyoruz”

Yeni transferleri ve kadroyu değerlendiren Teknik Direktör Çalımbay, "Gönül isterdi ki bu transfer olan arkadaşlarımız bizimle Bolu kampından itibaren beraber olsun. Ama maalesef bize geç katıldıkları için onların da tabii ki takıma uyum sağlamaları biraz zaman alacak. Sadece Uğur ve Ertuğrul dışında bize Bolu’dan katılan olmadı. Sonraki dönemde yurt dışından Marklovejen katıldı. Onlar da tabii ki tam net bir şekilde uyum sağlayamazlar. Onun için onlar da inşallah kısa sürede atlatıp onların, bütün transfer arkadaşlarımızın da bize çok faydası olacaktır. Buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çalımbay, yeni sezonda kadroyu geniş tutmak istemediklerini, sakatsız bir sezon geçirilmesi halinde bir sorun yaşanmayacağını kaydederek, "Bizim tek sıkıntımız, inşallah sakatlıklar olmasın. İşte geçen sezon Yatabare burada şanssız bir sakatlık geçirmiş ve uzun süre oynayamamış, ondan sonra iki tane forvet alınmış sonra Yatabare gelince mecburen 1 tanesini, 2 tanesini oturtmak zorunda kalıyorsunuz. Biz de aynı şeyi yaşamak istemiyoruz. Hele hele bu sene kadroyu geniş tutmak istemiyoruz. Çünkü oynamayan oyuncu her zaman sıkıntı üretebilir, haklı olarak yani, o da oynamak istediği için doldurmak istemiyoruz. İnşallah sakatsız bir sezon geçirebilirsek hiçbir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

Çalımbay, Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili de sistemin herkese faydalı olacağını söyledi.