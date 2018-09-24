Rıza Çalımbay: “Yeni Amasyaspor maçı zor olacak”

Kolay geçmeyecek, zor bir maç olacak. Eğer mücadele etmezsek ve iyi konsantre olmazsak sıkıntılı olacak” dedi.

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 26 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Fenerbahçe maçı ile zorlu bir periyota girdik. Zor derken, üst üste iki tane deplasman maçımız vardı. Fenerbahçe maçı bizim en üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi. Galibiyeti en çok hak ettiğimiz maçlardan da bir tanesiydi. Kesinlikle mağlubiyeti hak etmemiştik o maçta” diye konuştu.

2-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşması ile ilgili de görüşlerini açıklayan Çalımbay, “Maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Bir deplasman takımının nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Herkes görevini dört dörtlük yaptı. Net ve güzel bir galibiyet aldık ve döndük” ifadelerini kullandı.

Çalımbay: “Yeni Amasyaspor maçı zor olacak”

Çalımbay, çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Yeni Amasyaspor maçının zor olacağını belirterek, “Biz bu maçın zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hem geçen sezondan takip ettiğimiz hem de son Çorum Belediyespor ve Sinopspor maçlarını seyrettiğimiz bir Y. Amasyaspor takımı var. Kolay geçmeyecek, zor bir maç olacak. Eğer mücadele etmezsek ve iyi konsantre olmazsak sıkıntılı olacak. Bu maçta hem az şans verdiğimiz arkadaşlarımızı oynatacağız hem de yorgun olmayan, sakatlığı olmayan arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Bütün amacımız tabi ki turu geçmek. Hangi takım olursa olsun mücadele etmeden kazanma şansın yok. O takım da mücadele eden bir takım. Bunun farkındayız” şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Gerçekleştirilen antrenmanda Uğur Demirok takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman oyuncuların taktik çalışmasıyla tamamlandı.