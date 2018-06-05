Romanya’da Torku rüzgarı esti

etabında Torku Şekerspor’un bisikletçisi Batuhan Özgür ikinci oldu.

Batuhan Özgür, bisiklet sporunda elde ettiği derecelerle hem Konya’yı hem de Türkiye’yi gururlandırırken, Torku Şekerspor, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Romanya’da düzenlenen Tour Of Bihor - Bellotto 2018 yarışının 171 kilometrelik 3. etabında Batuhan Özgür ikinci oldu.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen UCI 2.2 kategori Tour of Bihor-Bellotto yarışları 3 gün sürdü. Yağmurlu bir havada tamamlanan yarışta rakiplerini geride bırakarak 2’nci olan Batuhan Özgür, "Romanya’daki Tour Of Bihor - Bellotto’da çok kaliteli sporcular vardı. Hatta 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu 2. bitiren yarışmacı da onlardan biriydi. Azmettim ve başardım. İkinci olduğum için çok mutluyum. 8 Haziran Cuma günü de Sırbistan’da yarışacağım. Orada da derece elde etmeyi planlıyorum" dedi.

"Derece bekliyorduk ve kazandık"

Başarının tesadüf olmadığını ifade eden Torku Şekerspor Bisiklet Antrenörü Branco Filip de, “Romanya’da derece bekliyorduk ve kazandık. Yaptığımız yeni takviyelerle takımımız başarılı bir noktaya gelmiş oldu, takımımızın mücadele gücü arttı. Bize desteklerini esirgemeyen Başkanımız Recep Konuk’a çok teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor, başarının tesadüf olmadığını herkese göstermiş oldu. İyi takım olmayı başarıyoruz, birbirimizi başarıya taşıyoruz, bu tempoda devam edeceğiz ve başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Bütün sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarıma da verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Diğer taraftan genel klasmanda ise Torku Şekerspor Bisiklet Takımından Moldova’lı sporcu Cristian Raileanu 5. sırada yer aldı.