Sabah namazına camiye gelen çocuklara çorba ikram ediyor

Sabah namazını çorba salonunun yakınındaki camide kılan çocuklar ise namazdan sonra yanlarında bulunan büyükleriyle birlikte çorba salonunun yolunu tutuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran binlerce çocuk sabah namazlarında camileri dolduruyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından "Güle Oynaya Camiye Gel" projesine kayıt yaptırarak Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün camide sabah namazına katılacak çocuklara bisiklet hediye edilirken, bir çorba salonu da sabah namazını camide kılan 11 yaş altı çocuklara ücretsiz çorba ikramında bulunuyor. Çorba salonunun kapısına "Sabah namazı sonrası 11 yaş altı çocuklarımızın çorbası bizim ikramımız" yazısı asılırken, çocuklar da namaz sonrası çorba salonuna gelerek ikram edilen çorbayı içiyor. Çocukların içtiği çorbadan ücret alınmıyor.

Çorba ikramını duyarak namaz sonrası iş yerine gelerek çorbasını içen çocuklar ve yanlarındaki büyükleri, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ediyor. Namazdan çıktıklarını belirten çocuklardan Yunusemre Akıncı, "Namazdan çıktık, ağabeylerimiz ücretsiz yemek veriyor, Allah razı olsun” derken, Edanur Aslan, “Namazdan her sabah çıkıyoruz buraya geliyoruz. Ağabeylerimiz bize çorba ikram ediyor" ifadelerini kullandı.

Hem çocuklar, hem cami cemaati çorba uygulamasından memnun

Vatandaşlar da çorba salonunun yaptığı çorba ikramı uygulamasının çok güzel olduğunu belirtti. Cami cemaatinden Cuma İrş, “Allah razı olsun çok iyi bulduk, çok güzel bir gelişme. Geleceğe umutla bakan çocuklarımızın önünü açmak, gayet güzel bir uygulama" şeklinde konuştu. Ahmet Ezer isimli vatandaş da, "Camiye gitmeyenleri teşvik, çocukları bir nebze, biraz daha heveslendiriyorlar, çok güzel oluyor" şeklinde konuşarak, "Kendi çocuğum, onlarla beraber biz de geliyoruz. İlk başta heyecanla geliyorlar, işte nasıl bir duyguymuş diye. Yani koşa koşa geliyorlar çok mutluyuz. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

Namaz sonrası ailesiyle beraber gelen Samet Somurcu ve Muhammet Kerem Ezer isimli çocuklar da sevinçlerini dile getirdi. Samet Somurcu, “Önce namazımı kılayım, ondan sonra çorbaya gidebiliriz” şeklinde konuşurken, Muhammet Kerem Ezer, “Hem böyle namazımızı kılıyoruz. Devlet de bize bisiklet veriyor, hani burası da çorba verince güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

"Cami arkalarındaki çocuk cıvıltılarının kesilmemesini amaçlıyoruz"

Çorba salonu sahibi Ramazan Bademci ise yaptıkları uygulamayla cami arkalarındaki çocuk cıvıltılarını kesmemeyi amaçladıklarını belirtti. Bademci, “Bizim bu olayı yapmamızdaki sebebimiz şuydu: Cami arkalarındaki çocuk cıvıltıları kesilirse, gelecek nesillerden kaygı duyunuz diye. Ve biz bununla alakalı böyle bir kampanya başlattık. Şu anda yaşı biraz sınırlı tuttuk, 11 yaşına kadar ama bu aşama aşama bunu 18 yaşına kadar çıkartacağız. Tabii bu zamana kadar şimdi çocuklar camiye gittiği anda yanında velileri de gidiyor. Veliler de gittiği için ve bu aşamada da ebeveynlerin de cami yoluna devam etmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Zaten gördüğünüz atmosferde yoğunluk fazla ancak isteğimizin biraz daha tabanlarında, dörtte bir gibi falan. İnşallah bu aşamayı biraz daha yükseltip bu kampanyayı hiç bitirmeyeceğiz biz. Bu dükkanın kapısı açık olduğu sürece burada sabah namazından sonra çıkan çıkan çocuklarımızın hepsi çorbasını içip gidecekler. İnşallah bunlar daha ilerleyen zamanlarda onlar da bizim yaptığımız vesileleri yapıp öbür çocuklara aynı şekilde camilere davet edecekler" diye konuştu.