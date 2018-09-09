Sağlık Bakanı Koca arkadaşının cenazesine katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği rahatsızlığın ardından bir ay önce ameliyat olan ve hayatını kaybeden önceki dönem AK Parti Kulu İlçe Başkan Yardımcısı ve iş adamı Hasan Demir’in cenaze töreni için memleketi Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi’ne geldi. Mahalleden arkadaşı ve komşusu olan Hasan Demir’in yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, ardından cenaze namazının kılınacağı Merkez Camii’ne geçti. Hasan Demir için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Demir’in cenazesi, namazın ardından Ömeranlı Merkez Mezarlığı’nda defnedildi. Bakan Fahrettin Koca, cenaze namazının ardından yakınları ve mahallelilerle vedalaşarak Konya’dan ayrıldı.

Cenaze namazına Bakan Koca’nın yanı sıra Vali Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, protokol mensupları ve Demir’in çok sayıda akraba ve sevenleri katıldı.