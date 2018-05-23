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23 Mayıs 2018 11:09

Sağlık Turizmi Kongresi Konya’da

Konya’da 20-23 Eylül’de yapılacak olan İslam Dünyası Sağlık Turizmi Kongresi çalışmaları kapsamında Kongre Başkanı Konya İl Sağlık Müdürü Prof.

Sağlık Turizmi Kongresi Konya’da

23 Mayıs 2018 11:09

Dr. Mehmet Koç ve Konya Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Portakal, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti.


İslam Dünyası Sağlık Turizmi Kongresi’ne dünyanın her yerinden yaklaşık bin 200 kişinin katılması bekleniyor. Yaklaşık 300 kişilik turizm ve seyahat acentesinin ise konformist yaptığı belirtildi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Sağlık Turizmi’nin Konya için önemli bir açılım olduğunu ve Konya ekonomisine artı bir değer katacağına inandığını söyledi. Rektör Şahin, “Bu çerçevede biz Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak 150 yataklı yeni bir hastane projesi üzerinde çalışıyoruz. Çok lüks ve moderne teçhizatlarla kurulacak olan bu hastane önemli bir ihtiyacı kapatacaktır” dedi. Kongre Başkanı Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Konya Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Portakal, İslam Dünyası Sağlık Turizmi Kongresi hakkında Rektör Şahin’e bilgilendirmede bulundu.




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