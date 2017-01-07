Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 13:46

Sahipsiz köpekleri ekmekle besliyor

Sahipsiz köpekleri ekmekle besliyor

07 Ocak 2017 13:46

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde yaşayan bir vatandaş her gün 5 kilometre yol giderek sahipsiz köpeklere yiyecek götürerek besliyor.
Yalıhüyük ilçesinde yaşayan Naci Yılmaz (65), ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki çiftlik yolunda çok sayıda sahipsiz köpeğe her gün yiyecek götürerek, hayvanların yaşama tutunmasına yardımcı oluyor. Düzenli olarak dışarıda kalmış hayvanları beslediğini söyleyen Yılmaz, “Fırından ekmek, evden buğday alıyorum. Arada gelerek bunları besliyorum. Kar nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar için de açık alanlara buğday koyuyorum. İlçemiz halkı da sağolsun bu konuda duyarlı ve bana destek veriyor" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
-1
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Pazar
    Yoğun Kar Yağışı
    -1°C
  • Pazartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç