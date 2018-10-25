Şair Veysel Öksüz vefatının 25. yılında anıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Aydınlar Ocağı “Vefatının 25'inci Yılında Şair Veysel Öksüz'ü Anma Programı” düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Aydınlar Ocağı, kaleme aldığı şiirleriyle Türk Edebiyatında önemli izler bırakan Veysel Öksüz'ü vefatının 25. yılında unutmadı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde Hafız Ahmet Çalışır'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan “Vefatının 25. Yılında Şair Veysel Öksüz'ü Anma Programı”na Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, akademisyenler ve yazarlar, Şair Veysel Öksüz'ün akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Veysel Öksüz müşahhas kültürel irfan mirasımızdır”

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, programda yaptığı konuşmada, “Hadis-i Şerif'te buyrulduğu üzere salihlerin anıldığı yere rahmetin ineceğine ve günahlara kefaret olacağına inananlardanım. Bu gecenin hepimiz için feyz ve berekete vesile olmasını diliyorum. Konyamızın somut kültürel müşahhas irfan miraslarından birisi olan bu büyüğümüzün hakkıyla tanınmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programa konuşmacı olarak katılan ve aynı zamanda Şair Veysel Öksüz'ün kardeşi olan KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Hattat Hüseyin Öksüz, Şair Veysel Öksüz'ün hayatını, hatıralarını ve ailesi için taşıdığı önemi davetlilerle paylaştı. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Çıpan, Şair Veysel Öksüz'ün şiirlerinden örneklerin yanı sıra Öksüz'ün Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği şairlerle olan etkileşimini anlattı.

“Gelenek, gelene ektir”

Yazar, Yayıncı ve Program Sunucusu Hayati İnanç da Şair Veysel Öksüz'den şiirler okuduğu programda, “Gelenek, gelene ektir derler. Geçmişten hakkıyla haberdar olduktan sonra, Allah'ın verdiği kabiliyet ile istidat ile siz de bir şey ekler geleneğe hizmet edersiniz. Merhum Veysel Öksüz bunun çok güzel bir numunesini teşkil ediyor” dedi.

Programın sonunda Şair Veysel Öksüz'ün kardeşi Hüseyin Öksüz konuşmacılara hediye verirken, Konya Valisi Yakup Canbolat da konuşmacılara Büyükşehir Belediyesinin yayınlarından oluşan çeşitli hediyeler takdim etti.