Şairler ve şiir severler Mevlana Şiir Şöleninde buluştu

Mevlana Müzesi Gülbahçe’de bulunan açık sema alanında düzenlenen etkinlik Konya’nın kültür ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Mevlana Şiir Şöleni’ne Konya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan şairler, sanatseverlerle sohbet ederek en güzel şiirlerini seslendirirken, şairlerden bazıları Hz. Mevlana ile ilgili şiirlerini okudu. Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da mesneviden bir şiiri farsça olarak orijinal şekliyle yorumladı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı, şiire şeksiz ve şüphesiz tabi olmanın, kapıları ve gönülleri açmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Şiirlerin hakim olduğu, gönüllerin mesrur olduğu, Mevlana ikliminin sadece bu topraklara, bu alana değil tüm coğrafyamıza, tüm dünyaya sevgi meşalesini taşıdığı günleri Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” dedi.

TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ise, şairlerin sessiz şarkılarıyla insanların birlikteliklerini koruyup canlı tutabileceğini ifade ederek, şehirlerin kültürel zeminini şiirlerle güçlü kılınabileceğini kaydetti. Mevlana Şiir Şölenini bu yıl Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini dile getiren Erten, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Programda, Mehmet Ali Köseoğlu, Atilla Yaramış, Nurettin Durman, İsmail Göktürk, Selim Tunçbilek, Vural Kaya, Osman Özbahçe, Naci Gümüş, Hasan Ejdarha, Hasan Topçu, Şaban Halis Çalış, Hicabi Kırlangıç, M.Hanefi İspirli, Mehmet Mutluoğlu, Hayriye Ünal, İbrahim Demirci, Bestami Yazgan, İsmail Göktürk, Seyyid Ahmet Kaya ve Zeynep Arkan en güzel şiirlerini okudu.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı ve TYB Konya Şube Başkanı Hayri Erten, programa katılan şairlere teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinliğin sonunda ayrıca şairlerin okudukları şiirler kitap yaptırılıp gelen kültür sanat adamlarına günün anısına hediye edildi.