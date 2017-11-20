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20 Kasım 2017 13:51

Şaka gibi kaza kamerada

Konya’nın Seydişehir otomobilden indikten sonra yürüyen bir kişinin, indiği otomobilin arkadan gelerek çarpmasıyla yere düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı.

Şaka gibi kaza kamerada

20 Kasım 2017 13:51


Olay, Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobille gelen bir kişi, aşağıya indikten sonra sürücüye eliyle işaret ederek ileriye gitmesini söyledi. Ardından yürümeye başlayan şahsa, sürücünün hareket etmesiyle otomobil çarptı. Çarpmayla birlikte aracın ön kaputunun üzerinden yere düşen şahıs, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Ayağa kalkan şahıs sürücüyle yine bir şeyler konuştuktan sonra yürüyerek akaryakıt istasyonuna gittiği görülüyor.




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