Vatandaşımızda bu bilincimizi görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Konya milletvekili adayı Gülay Samancı, 24 Haziran seçimleri kapsamında pazar esnafını ve vatandaşları ’Çat Kapı’ programları kapsamında ziyaret ederek, seçimlerde destek istedi. Büyük Sinan Mahallesi Araplar Pazarı’ndaki esnaflara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğon’ın selamını ileten Samancı, ev ve iş yerlerini de ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Ziyaretlerinde 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahseden Samancı, pazar esnafından ve vatandaşlardan seçimler için destek istedi. Yoğun ilgiyle karşılaştığı esnaf ve vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Samancı, bu sorun ve talepleri not ettirerek gerekenin yapılacağını ifade etti.

"AK Parti’nin TBMM’de çoğunluğu elde etmesi bizim için çok çok önemli"

AK Parti Konya milletvekili adayı Gülay Samancı, “Pazarda alıveriş yapan ve Konyalı kardeşlerimizle beraber olduk. Onlarla hasbihal ettik dertleştik. Onlar bizden beklentilerini bizim de onlardan beklentilerimizi karşılıklı olarak birbirimize iletmiş olduk. Görmüş olduğumuz neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müthiş bir teveccühün olduğunu, çok sevdiklerini, destekleyeceklerini yine milletvekilliği noktasında da AK Partimizi desteklediklerini bizzat görmüş, şahit olmuş olduk. Burada bizimle beraber irtibata geçmiş olan sohbet eden kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde AK Partimiz ve Cumhurbaşkanlığı olarak Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir şekilde birinci sıradan çıkacaktır. Biz bunu inşallah milletimize hizmet yolunda devam ettireceğiz, bütün çalışmalarımıza kaldığı yerden devam ettireceğiz. Tabii şöyle bir şey; Cumhurbaşkanlığı noktasında ittifakımız söz konusu evet ama diğer taraftan da AK Partimiz olarak mutlaka partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi bizim için çok çok önemli. Çünkü yürütme ve yasama olarak ve her ikisinin de birbiriyle uyumlu çalışması ülkemize getirecek olan istikrarın da ilk adımı olacaktır. Vatandaşımızda bu bilincimizi görüyoruz. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımızın desteklerini, dualarını beklemek suretiyle çalışmalarımızı teşkilat arkadaşlarımızla devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Konya milletvekili adayı Gülay Samancı’ya, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Karatay Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz ve beraberindeki 40 kişilik ekip eşlik etti.