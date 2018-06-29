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29 Haziran 2018 13:04

Şampiyon Karakartallar, Başkan Toru ile buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, U-15 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Konya Karakartallar’ın yönetimi, teknik heyeti ve oyuncuları ile yemekte bir araya geldi.

Şampiyon Karakartallar, Başkan Toru ile buluştu

29 Haziran 2018 13:04


2017-2018 sezonu U-15 Türkiye Şampiyonasında 1. olarak kupaya uzanan taraf olan Konya Karakartallar’ın yönetici, teknik heyet ve oyuncuları, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından verilen yemekte bir araya geldi. Meram Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren ve Meram Belediyesinin destek verdiği Karakartallar, Bolu’da düzenlenen final turnuvalarında şampiyon olarak Konya’ya büyük gurur yaşatmıştı.



“Sporcularımız, verdiğimiz desteğe en güzel şekilde cevap veriyorlar”


Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, şampiyonluktan dolayı oyuncuları kutlarken, “Meram Belediyesi olarak sporun gençlerimiz üzerindeki güzel etkiyi biliyor ve buna göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Buradan yola çıkarak Meram Belediyespor bünyesindeki sporcularımız, belediye olarak verdiğimiz desteğe en güzel şekilde cevap vererek gerek yurt içinde gerekse uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar” dedi.



“Konya sporuna katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz”


Başkan Toru, gösterilen başarının önemli olduğuna dikkat çekerken, “Meram Belediyespor bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Konya Karakartallar futbol takımımız, Bolu’da düzenlenen U-15 Türkiye Şampiyonasında şampiyon olarak şehrimize büyük bir gurur yaşattılar. 1650 takımla başlayan liglerde takımımızın da içerinde bulunduğu 118 kulüp şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştı. Gençlerimizin bu takımları geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmasından dolayı bizler de büyük mutluluk yaşadık. Yöneticilerimizi, hocalarımızı, oyuncularımızı ve ailelerini tebrik ediyor, verdiğimiz destekle başarılarının devam etmesini temenni ediyorum. Konya sporuna katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz. Spora ve sporcuya vereceğimiz destek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Meram destekliyor, Konya sporu gelişiyor” ifadelerini kullandı.


Karakartallar Teknik Direktörü Faysal Bayramoğlu ve takım kaptanı Ertürk Başsız, büyük emek verdiklerini, şampiyonluğu hak ettiklerini belirtirlerken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Gecenin sonunda Başkan Toru tarafından oyunculara ve teknik heyete çeşitli hediyeler takdim edilirken ve hep birlikte şampiyonluk kupası ile birlikte objektiflere poz verildi.




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