Şampiyon sporculardan Başkan Altay’a ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz günlerde 1. Ligi namağlup tamamlayarak Şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Selçuklu Belediyespor Hokey Takımını konuk etti. Ziyarette Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yaman, Selçuklu Belediyespor Kulüp Müdürü Mehmet Ali Kolay, Antrenör Yunus Hacıoğlu da yer aldı. Başarılarından dolayı sporcuları tek tek kutlayan Başkan Altay, şampiyon sporculardan uluslararası başarılar beklediklerini ifade etti.

Sporcuların üstün gayretleriyle Selçuklu Belediyespor Kulübünün Süper Lig’de bir takıma daha kavuştuğunu ifade eden Başkan Altay, “Öncelikle Yunus Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Onun bu başarıda büyük emeği var. Sporcularımıza teşekkür ediyoruz aslında takımların mücadele ettikleri ligden daha önemlisi o lige nasıl geldikleridir. Çünkü bir takımın süper lig de mücadele etmesinin birçok nedeni var. Ama bizim başarımızda en önemli faktör altyapıdan kademe kademe gelerek en üst lige çıkmak ve mücadele etmek. Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün bayrağını oraya taşıdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yaşınız daha çok genç. Sadece ligimizde değil, ülkemizi uluslararası arenada da temsil edeceğinize inanıyoruz. Şimdiden yolunuz açık olsun. Hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay’ın büyük desteklerinden dolayı teşekkür eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Çim Hokeyi Takımı Antrenörü Yunus Hacıoğlu, “Haziran ayında Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a bir söz vermiştik. Çocuklarımız sağ olsunlar iyi çalıştılar ve o sözlerini yerine getirdiler. Başkanımızın desteğiyle bu sene çifte şampiyonluk yaşadık. Bizlere sadece çalışmak düşüyordu. Şuana kadar bizi yenebilen takım olmadı. Gençlerimiz gerçekten her şeyin hakkını fazlasıyla verdi” diye konuştu.

Son olarak söz alan Takımı Kaptanı, Ahmet Selman Çeken, “Bu ekibi kurmak bizim yıllarımızı aldı. Başarısız olduğumuz dönemlerde oldu. Bu dönemlerde Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın ve müdürlerimizin verdiği destek bizleri ayakta tuttu. Öncelikli olarak Süper Lig de kalıcı olup sonrada ligde ilk 3’e girerek Selçuklu Belediyespor olarak Avrupa’ya gitmeyi hedefliyoruz” dedi.