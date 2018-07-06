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06 Temmuz 2018 13:05

Samuel Eto’o sağlık kontrolünden geçti

Atiker Konyaspor’un Kamerunlu forveti Samuel Eto’o, yeni sezon için sağlık kontrolünden geçti.

Samuel Eto’o sağlık kontrolünden geçti

06 Temmuz 2018 13:05


Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor’da futbolcuların sağlık kontrolü devam ediyor. Geçen sezonun ara transfer döneminde takıma katılan forvet oyuncusu Samuel Eto’o da sağlık kontrollerinden geçti. Kulübün sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesine gelen Samuel Eto’o’ya kan ölçümü, röntgen, EKG, kardiyoloji ve idrar kontrolleri yapıldı.


Kamerunlu oyuncu, hastanede kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Sağlık kontrolleri yapılan Eto’o daha sonra hastaneden ayrıldı.




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