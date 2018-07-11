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11 Temmuz 2018 16:06

Sanata Saygı Platformu’ndan 6 günlük performans sergisi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 59.

Sanata Saygı Platformu’ndan 6 günlük performans sergisi

11 Temmuz 2018 16:06

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Gülmece Parkında atölye çalışmaları yapan Sanata Saygı Platformu üyelerinin yapmış olduğu 6 günlük performanslarının sergi açılışı yapıldı.


Akşehir Gülmece Parkı’nda yapılan performans sergisine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Sanata Saygı Platformu Başkanı Mustafa Erol, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Akkaya, Platform Başkanı Mustafa Erol’a şenliğe katkılarından dolayı bir plaket sundu. Başkan Akkaya ve beraberindekiler sergi alanını gezerek eserleri inceledi. Platformun üyelerinin 6 gün boyunca açık havada yaptıkları Resim, Seramik, Ebru, Kaligrafi, Hat Sanatı, Karakalem, yağlı boya tablolar ile ahşap oyma çalışmalarından oluşan ürünler, yerli ve yabancı turistler tarafından da büyük ilgi gördü.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, platform üyelerine yaptıkları çalışmalar ve şenliğe katkılarından dolayı teşekkür ederek, her yıl yaptıkları çalışmalarla Akşehir’e birçok sanatsal ürünler kazandırdıklarını ve atölye çalışmalarıyla Akşehirli çocuklar ile bu sanatlara ilgi duyanlara katkı sağladıklarını söyledi.


Sanata Saygı Platformu Başkanı Mustafa Erol da yaptığı konuşmada 13 yıldır Şenliğe katıldıklarını belirterek burada artık misafir değil ev sahibi gibi olduklarını söyleyip, Başkan Akkaya ve tüm belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu. Başkan Akkaya etkinliğe katılan tüm sanatçılara katılım belgesi vererek daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.




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