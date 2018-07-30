Sanatçı Işılak, nikah şahidi oldu

Ünlü sanatçı Uğur Işılak, Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında geldiği Beyşehir ilçesinde, nikahı Belediye Başkanı Murat Özaltun tarafından kıyılan bir çifte nikah şahitliği yaptı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikah töreninde Ulviye Özdede ile Hasan Günay Yılmaz çifti dünya evine girdi. Genç çiftin ’evet’ deyip imzaları atmasının ardından evlilik cüzdanını çifte nikahın diğer şahidi AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı uzattı. Samancı ve sanatçı Işılak, genç çifte bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulunarak tebrik etti.

Sanatçı Uğur Işılak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya’ya ve ilçelerine konser programları gibi etkinlikler münasebetiyle çok sık geldiğini vurgulayarak, "Beyşehir’e sık sık geliyoruz. Konya’nın bütün ilçelerini dolaşma imkanı oluyor her yıl. Konya’da olmaktan, Beyşehir’e gelmekten çok mutluyuz. Konya’nın bütün ilçeleri güzel ama Beyşehir ayrı bir güzel. Yani Beyşehir’in göl festivalinde bulunmuş olmak ve Beyşehirlilerin özellikle bizi tercih etmiş olmaları tabii ki bizler için çok sevindirici" dedi.