Sanatçıların köyünde festival başladı

Festivalin açılışında konuşan Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu Mehmet Taşdiken, sanatçıların köyünde 9 yıldır ara vermeden sürdürdükleri festivalin bölge insanına bir eğlence ve bir birliktelik olması amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Taşdiken, “Bir şenlik içerisinde, bir coşku içerisinde birlikteliği yaşayalım; bizim birikimlerimizi, bizim sanatçı arkadaşlarımızı, sanatçı dostlarımızı buradaki insanlarla, bölgemizin, yöremizin insanlarıyla buluşturalım, müzisyenler konserler versinler, ressamlar, edebiyatçılar, heykeltıraşlar, fotoğraf sanatçıları birikimlerini aktarsınlar, çocuklarımıza ya da meraklısı olan insanlara diye bu festival programlarını yıllardır düzenliyoruz” dedi. 4 gün süreli festivalde çeşitli dallarda sanatçıların atölye çalışmaları da sergilediğini anlatan Taşdiken, bunların bu süreçte yine devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Sanatın bütün alanlarında atölye çalışmalarımız var. Şunu arzu ediyoruz; çocuklarınızı getirin, hiç olmazsa şu süre içerisinde bir şeyler öğrensinler, yetenekleri varsa yeteneklerini bizim arkadaşlarımız keşfetsinler, biz onlarla ilgilenelim, yeteneklerinin geliştirilmesi için elimizden gelen desteği katkı ne varsa onları verelim. Bunu arzu ediyoruz, önemli olan da bu. Bazı şeyleri buradaki gençlere, çocuklara öğretmek kadar güzel bir şey yok. Festivalimiz kapsamında eski geleneklere göre bir köy düğününü, eski gelenekleri de canlandırmaya uğraşacağız. Konser programlarımız da festivalimizde olacak.”

Anadolu’ya Şükran Buluşmaları’nın ilk gününde atölye çalışmaları bölümünde yazar Esra Alkan’ın ‘Çocuklarla Düşüncede Seyahat Edebiyat Atölyesi’ ile ressam Fatoş Yalçınkaya’nın seramik-transfer çocuklarla resim atölyesi açıldı. Festival kapsamında, Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticilerinin eserlerinden oluşan fotoğraf sergisinin de açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca, çardak altı sohbetleri bölümünde Beyşehir ve çevresinin kültürel ve doğal değerleri anlatıldı. Köylülerle köy odası sohbetleri gerçekleştirildi. Konser programı bölümünde ise sanatçı Bayhan Gürhan ile yöresel sanatçılar eserlerini seslendirdi.