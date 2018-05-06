Sanatçıların köyünde Hıdırellez kutlaması

Şenlik, popstar Bayhan olarak ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan ile bestekar ve söz yazarı Naci Eray’ın hıdrellez kutlamaları için birlikte bestelediği “Hıdırellez” şarkısının yine Bayhan ve kendisine eşlik eden sanatçılar tarafından birlikte seslendirilmesi ile başladı. Hıdırellez kutlamaları nedeniyle Şükran Köyü’ne kazanlar kurulup yöresel yemekler ve pilavlar pişirilip, davetlilere ikram edilirken, sanatçılar çalan davul zurna eşliğinde köylülerle birlikte şarkılar söyleyip oynadı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte, Şükran Köyü’ne eski yöresel oyunları olan gıncıraklar, takıdıklar ve salıncaklar kuruldu. Program küratörü Mehmet Taşdiken’in önerisi ve köylülerin oylarıyla seçilen Çavuş Köylü Fadime Tarım’a “Hıdırellez anası” ödülü verildi. Dansöz Sibel Gökçe de etkinlikte yöresel kıyafet giyerek gerçekleştirdiği dansla ilgi çekti. Sinema yönetmeni Atalay Taşdiken de, Selçuk Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerinin de katkılarıyla gün içinde oluşturduğu senaryo ile bir Hıdırellez kısa filmi çekimi gerçekleştirdi. Doğa yürüyüş topluluklarının da Şükran köyü çevresinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdiği Hıdırellez etkinlikleri gün boyu devam etti.

Sonsuz Şükran Köyü’nün Kurucusu Mehmet Taşdiken, yaptığı açıklamada, Anadolu’nun en büyük Hıdırellez şenliklerini yapabilmek için Şükrün köyünün sanatçıları olarak bölgede yaşayan köylülerle bir araya gelerek imece usulüyle bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hıdırellez bizim çocukluğumuzda daha canlı programlarla kutlanan etkinliklerdi. Şimdi artık Anadolu’da nüfusun azalmasıyla çok bir canlılık kaldığı söylenemez ama Sonsuz Şükran köyünde hıdrellez kutlamaya karar verdiğimizde öğrendiğim, hiç bilmediğim bir şey de buydu; Hıdırellez meğer bir kadın bayramıymış. Kadınların bu kadar içten, özellikle köylülerin canlı bir şekilde bu işe sahip çıkmış olmaları, pilav yapmaktan yufka açmaya varıncaya kadar imece usulü bu işi üstlenmiş olmaları tabi bizi de çok heyecanlandırdı. Burası bir sanat köyü olarak, sanat köyünde yaşayan sanatçılar olarak köylü ile iç içe birlikte emek vererek, çok iyi bir program hazırladık” dedi.

Sanatçı Bayhan Gürhan da, “Hıdırellezin gelişiyle birlikte naçizane bir şarkı seslendirmeye çalıştık” dedi. Bestekar ve söz yazarı Naci Eray ise, böyle bir etkinlikte kendisinin de bulunmasının çok gurur verici olduğunu belirterek, “Benim birçok bestem var ama bu şimdiki yaptığımız hıdırellez bestesi çok anlam kazandı benim için. Bu konuda, sözlerini ve müziğini beraber yaptık Bayhan’la. Buna vesile olan Mehmet Taşdiken’e de sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.