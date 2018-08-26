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26 Ağustos 2018 15:22

Sanatçıların köyünde rahvan atlar yarıştı

Konya’nın Hüyük ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Anadolu’ya Şükran Buluşmaları Festivali devam ediyor.

Sanatçıların köyünde rahvan atlar yarıştı

26 Ağustos 2018 15:22

Festival kapsamında Sonsuz Şükran Köyü Rahvan Atlar Yarışması düzenlendi.


Sanatçıların kerpiç evlerinin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü, rahvan atların yarışına ev sahipliği yaptı. Köyde düzenlenen rahvan atları gösteri yarışında Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren rahvan atlar koştu. Yaklaşık 1 kilometrelik etapta 3 farklı kategoride yarışan rahvan atlar, binicilerine birincilik kazandırabilmek için mücadele verdi. Yarışma sonunda dereceye giren atların binicilerine kupaları düzenlenen törende verildi. Yarışma münasebetiyle geldikleri yerleşim merkezinde kerpiç evlerin arasında da dolaştırılıp gezdirilen atlara, köy sakinleri de ilgi gösterdi.


Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı ve Köyün Kurucusu Mehmet Taşdiken, bu yıl ilk kez düzenledikleri rahvan at yarışlarını ilgiyle izlediklerini ve çok da yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Atçılık bizim milli sporumuzdur. Hatta bu rahvan atlar Osmanlı, Selçuklu savaş atı olarak da kullanılırmış. Çok asil ve koşma tarzı değişik atlar. Beyşehir’de rahvan atçılığı ve bu branş çok gelişiyor. Biz de önemsiyoruz. Hem onların tanıtımı adına, hem de onlar bize bir anlamda karşılıklı işbirliği halinde katkı versinler düşüncesiyle çok güzel bir yarış oldu. Bu çalışmaları yapan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.




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