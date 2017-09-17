Sanatçıların köyünde “Yöresel Yabani Bitkiler Parkı” kuruluyor

Sanatçılara ait Anadolu mimarisinden örnekler içeren kerpiç evlerin olduğu Sonsuz Şükran Köyü’nde buluşan çok sayıda yerli ve yabancı ünlü sanatçı ile müzisyen, akademisyen, bilim adamı ve gazeteciler, proje kapsamında değişik türdeki fidanları toprakla buluşturarak ardından can suyu verdi.

Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu ve Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı Mehmet Taşdiken, yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin de desteğiyle yörede Yöresel Bitkiler Parkı’nın temellerini diktikleri fidanlarla attıklarını belirterek, “Ziraat Fakültemizle işbirliği halinde Türkiye’de ilk defa sadece bölgede yetişen yaygın bitki türleri, endemik ve tıbbi bitkilerden oluşacak ‘Yerel yabani bitkiler parkımız sanatçılarımıza ait köyde kuruluyor. Böylece İç Anadolu’da yetişen bitkiler için hepsinin birarada görülebileceği toplu bir galeri oluşturuluyor. İnşallah daha sonraki hedefimizde ise yöresel bitkiler müzesini oluşturabilmek var” dedi.

Çavuş Mahallesi’nde düzenlenen festival nedeniyle köye gelen sanatçılarla birlikte Yöresel Yabani Bitkiler Parkı’nın ilk fidan dikimlerini yaptıklarını belirten Taşdiken, “Türkiye’den çok sayıda tanınmış sanatçıyla birlikte birlikte bunu yaptık. Herkes, heyecan içerisinde ve büyük bir iş olacağını düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla yöresel bitkilerin birarada toplandığı bir park yok. Biz İç Anadolu’da büyük ihtimalle, çok geniş çaplı yapılacak araştırmalardan sonra çıkacak envanterin burada tamamını gerçekleştirmeyi uzun yıllar içerisinde planlıyoruz. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi’nden Dekan Hocam Cevat Aydın Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum, gösterdikleri ilgi için. Ziraat Fakültesi bize çok büyük destek verdi, onların bu büyük desteği olmasa zaten bilimsel ve evrensel ölçekte bir şey yapma imkanı yok” diye konuştu.

Yöresel Bitkiler Parkı’nda fidanları toprakla buluşturan sanatçılara da çalışmalara katıldığı için teşekkür eden ve onların da bu mekanda gelecekte dikili bir ağacı olacağını dile getiren Taşdiken, şöyle konuştu: “Günümüzde neredeyse ağaçlarımızın nesli de tükeniyor. Burada yetişen yöresel bitkilerimizin birarada toplanması ve ayrıca görülmesi konsept olarak çok makul ve mantıklı geldi bize. Bir de kendi özlediğimiz ağaçlarımızı istedik ki, gözümüzün önünde görelim. O nedenle bugün burada sembolik bir fidan dikimi yapıyoruz. Arkadaşlarımız çalışacaklar, bilimsel bir çalışma yapılacak zannediyorum. 2018 yılından itibaren proje oluşturulmuş olacak ve hayata geçirilmeye başlanılacak. Şimdiden, esasen bir niyet projesi olarak başlamış oluyoruz. Her birinizin diktiği fidanların üstüne el yazınızla kendi isminizi ya da imzanızı atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Onlar daha sonra kalıcı plaket halinde ağaçlara asılacak, hatıra olarak kalacak. Ayrıca, burada aranızda dolaştırılacak hatıra defteri de yöresel bitkiler parkının hatıra defteri olarak kalacak. Bu defterde yöresel bitkiler parkının ilk fidan dikenlerinin imzaları ve niyetleri burada olacak. O defteri de günün birinde Allah nasip eder, yöresel bitkiler müzesi açarsak, o müzede sizin imzalarınızı ve niyetlerinizi sergilemiş olacağız” dedi.

Sonsuz Şükran Köyü’ndeki projeye “benim de dikili bir ağacım olsun” diyerek destek veren sanatçılar, duygularını dile getirdikten sonra ellerine kürekleri alarak fidan dikimi yaparken, ardından bitkilere can suyu verdi. Sanatçılar, hayata geçirilen projeden dolayı Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu Mehmet Taşdiken’e teşekkür etti.

Proje kapsamında parkın ilk fidanını toprakla buluşturan bazı isimler ve sanatçılar şöyle:

“SÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Cevat Aydın, Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Tamer Marakoğlu, Prof.Dr.Süleyman Soylu, ünlü müzisyenler Cahit Berkay, Murat Evgin, Gökhan Türkmen, Emrah Karaca, Saki Çimen, Bayhan, Grup Ayna Solisti Erhan Güleryüz, müzik yapımcısı İzzet Öz,sosyolog Prof.Dr.Nilüfer Narlı, İfsak onursal Başkanı Ersin Alok,Fotoğraf sanatçısı Cengiz Karlıova,SÜ Sinema TV Bölüm Başkanı Prof.Dr.Aytekin Can,ünlü menajer Tümay Özokur,ünlü oyuncular Bulut Aras,Engin Çağlar,Mustafa Uzunyılmaz,Asuman Dabak,Barış Hayta,Ayça İnci, Hakan Bilgin,Cevahir Turan,yönetmen Atalay Taşdiken,senarist Berfu Ergenekon,yapımcı Ahmet Edebali,Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, TV Yayıncıları İzleme Araştırma Kurumu Genel Müdürü Dursun Güleryüz,gazeteci Zeynel Lüle,heykeltıraş Serap Gümüşoğlu SÜ Heykel Bölümü Başkanı Doç.Dr.Oğuz Yurttadur, Resim Bölümü Başkanı Doç.Dr.Ahmet Dalkıran, Botanikçi Prof.Dr.Osman Tugay, yurt dışından Harry Potter film müziklerini yapan ünlü besteci,orkestra şefi Youki Yamamato (İngiltere) ünlü romancı Cengiz Aytmatov’un oğlu Eski Dışişleri Bakanı Asgar Aytmatov (Kırgızistan), Prof.Dr.Fatoş Adiloğlu (Kıbrıs) ve ressam Patricia Cordoba (İtalya).”