Sanatçıların köyündeki festival 23-26 Ağustos’ta yapılacak

Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu olan dernek başkanı Mehmet Taşdiken, yaptığı açıklamada, bu yıl dokuzuncusunu düzenleyecekleri "Anadolu’ya Şükran Buluşmaları" etkinliği kapsamında yerleşim merkezinde birçok ünlü sanatçının bir araya geleceğini söyledi. 23-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğe herkesi davet eden Başkan Taşdiken, 4 gün süren sanatçı buluşmasında her yıl olduğu gibi yine vizyona girmiş sanat filmlerinin gösterimini yapacaklarını belirterek, “Gündüz saatlerinde çeşitli konularda gerçekleştirilecek çardak altı sohbetlerimizin yanı sıra köylülerimizle köy odalarımızdaki sohbet programlarında bir araya geleceğiz. Festivalimiz ayrıca Sonsuz Şükran Köyü Rahvan Atlar Yarışmasına da ev sahipliği yapacak. Seyahat ve hat edebiyat atölyesinin de kurulacağı etkinliklerimizin akşamki bölümlerinde ise film gösterileri yer alacak. Ardından filmleri gösterilen yönetmenlerimizin festivale katılan vatandaşlarımızla buluştuğu söyleşi bölümü olacak. Festivalimizin konser programlarında ise Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz’ün de aralarında olduğu birçok tanınmış ve ünlü isim sahne alacak. Kına gecesi geleneğinin de yaşatılacağı etkinlikte, yerel sanatçılarımızın da konser programları olacak. Besteci Naci Eray’la birlikte konser verecek Bayhan ise davul zurna eşliğinde seslendireceği şarkılarıyla festivale ayrı bir renk katacak” ifadelerini kullandı.