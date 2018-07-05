Sanayiciler KOS’taki yatırımları yerinde inceledi

KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in başkanlığında yapılan gezide, Oda Başkanı Memiş Kütükcü meclis üyelerine yatırımlarla ilgili bilgi verdi. İlk olarak Konya Organize Sanayi Bölgesinde kurulan toplam 4,5 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrallerini gezen meclis üyeleri ardından Geçici Depolama ve Antrepo Alanı, İçme Suyu ve Arıtma Tesisi, Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Fidanlık ile Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ardından arsa tahsis sürecinin başladığı ve Aselsan yatırımının da yapılacağı Konya OSB’nin 5. kısım genişleme alanında yapılan alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgi alan meclis üyeleri, Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulması için belirlenen, KOS’un hemen yanı başındaki arsayı görme fırsatı buldu.

“Konya OSB örnek oldu”

Gezi boyunca meclis üyelerine yatırımlarla ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası ve OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Başkanı Memiş Kütükcü, bölgenin sanayi alt yapısını güçlendirmek için sürekli olarak yatırım yapıldığını ve bölge sanayicilerine 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini vurguladı. Konya Organize Sanayi Bölgesinin üretim alt yapısı, elektrik-su ve doğalgaz alt yapısı, GES yatırımları, eğitim yatırımları, sosyal tesisleri, itfaiye teşkilatı, hava kargo hizmetleri, bölgede bulunan Bilim Merkezi ve Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi gibi yatırımlarla rekabet düzeyi çok yüksek bir OSB haline geldiğini anlatan Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgemiz, bugün sanayicilere verdiği hizmet kalitesiyle örnek bir OSB haline geldi. Ayrıca yatırımlarımız ve yatırımcılarımız her geçen gün büyüyor. Şu anda bölgemizde 40 farklı sektörde 599 fabrika üretim yapıyor ve 38 bin insana istihdam sağlıyor. İnşallah tahsis sürecini başlattığımız 5. Kısım Genişleme Alanımızla birlikte bölgemizdeki fabrika sayısı 700’ün üzerine çıkacak ve istihdam sayısını 50-60 binlerle ifade edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yatırım inceleme gezisine katılan Konya Organize Sanayi Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz da, sanayicilere bölge ile ilgili bir sunum yaparak, sanayicilerin sorularını yanıtladı.