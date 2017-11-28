Sanayiciler tüm zorlukları göğüsleyerek üretime devam ediyor

KSO Kasım ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, ekonomiye dair görüşlerini paylaştı. Sanayicilerin tüm zorlukları göğüsleyerek Türkiye’yi büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan Kütükcü, “İş dünyamızın elbette sorunları da var. Özellikle yüksek döviz kuru ve yüksek faiz oranı sanayicilerimizi zorluyor. Ancak rakamlar iş dünyamızın tüm bu sorunları aşarak, üretmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Öyle ki, son 12 ayda sanayideki istihdam 213 bin kişi arttı. Böylece ülkemizde sanayi istihdamı 5 milyon 437 bine ulaştı. Kasım ayı kapasite kullanım oranlarında yüzde 79.9 ile tarihi zirveyi gördük. İhracatta yükseliş trendi hem şehrimiz Konya’da, hem de ülkemizde devam ediyor. İnşallah yeni yatırımlarla bu rakamlar daha da yukarı tırmanacak” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi hedeflerine doğru taşımak zorundayız"

Ekonomide 2017’nin 2016’ya göre daha iyi olduğunu belirten Kütükcü, ülke ekonomisini canlı tutmak ve Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için kararlı yürüyüşlerine devam edeceklerinin de altını çizdi. KSO Başkanı Kütükcü, “Tüm arkadaşlarımız işini geliştirmenin, üretimini ve ihracatını artırmanın, farklı pazarlara açılabilmenin peşinde. Konya Sanayi Odası olarak biz de yaptığımız organizasyonlar, B2B görüşmeleri, yurt içi ve yurt dışı iş seyahatleriyle bu sürece destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Daha geçtiğimiz hafta 50 iş adamımızla birlikte savunma sanayinin ana yüklenicileri Aselsan, FNSS ve Savunma Sanayi Müsteşarlığını ziyaret ettik. Önümüzdeki hafta da Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ile kritik harp silah ve gereçlerinin yerlileştirilmesi konusunda Konya’da bir program düzenleyeceğiz. 5 Aralık’ta Konyalı sanayicilerimizle, Ana Bakım Fabrikaları ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalarının temsilcilerinden oluşan bir heyeti düzenleyeceğimiz tedarikçi günlerinde bir araya getireceğiz. Bu programlar serisine devam edeceğiz inşallah. İnanıyorum ki Konya, savunma sanayinde daha aktif rol alacak. Bizler bu ülkenin vatandaşları olarak dünyadaki ve ülkemizdeki şartlar ne olursa olsun, ekonomimizi canlı tutmak ve ülkemizi hedeflerine doğru taşımak zorundayız. Üretimden asla vazgeçemeyiz. Sanayicilerimiz, bu noktada kararlı yürüyüşlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kütükcü, konuşmasının devamında Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili bir sunum yaptı.