Sanayinin sorunları KSO'da masaya yatırıldı

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan beraberindeki heyetle Konya Sanayi Odası (KSO)'nda düzenlenen ‘Reel Sektör Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

KSO meclis ve meslek komitesi üyelerinin yoğun katılımıyla yapılan toplantıda, sanayiciler Elvan'a sorunlarını ve çözüm önerilerini iletirken, KSO Başkanı Kütükcü de Elvan'a sanayicilerin taleplerini de içeren ‘Konya Sanayisi Güncel Ekonomik Durum Değerlendirme Raporu' ile ‘Çalışma Hayatına İlişkin Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli iki ayrı rapor sundu.

Toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, 65. Hükümet Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a böyle bir dönemde Konyalı sanayicilerle birlikte oldukları için teşekkür etti. Konya sanayisinin zor ekonomik şartlara rağmen yılmadan üretmeye devam ettiğini vurgulayan Kütükcü, “Ülkemizi hep beraber, yüksek faiz-yüksek kur ve yüksek enflasyon sarmalından çıkararak, yeni ve güçlü bir ekonomik rotaya sokma mücadelesi veriyoruz. Bu gemiyi sakin sulara çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğu. Ancak bu dönemde işletmeler olarak daha fazla desteklenmeye ihtiyacımız var. Birinci önceliğimiz şirketlerimizin, sanayi tesislerimizin yaşatılması ve ülkemizin kazanımlarının korunması olurken, ikinci önceliğimiz de içinde bulunduğumuz ekonomik sürecin sebeplerini ortadan kaldıracak kalıcı tedbirler almak olmalı. Özellikle yüksek ithalat bağımlılığımızı ortadan kaldıracak tedbirler geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Kur ve faiz tarafındaki yükselişin, sanayicilerin üretim maliyetini çok ciddi oranda artırdığını vurgulayan Kütükcü, “Devletimizde alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler ve destekler için teşekkür ederiz. Ancak üretimin devamını sağlamak için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Sanayicilerimiz artan enerjiden istihdama kadar pek çok alanda yeni desteklere ihtiyaç duyuyor” şeklinde konuştu.

“Bizim için reel sektör çok önemli”

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise, Konya'nın güçlü bir sanayi alt yapısına sahip olduğunun altını çizerek, “Her zaman söylüyoruz, Konya fabrika yapan fabrikalara sahip bir il. Birçok sanayi kentine göre farklılık arz eden avantajları var. Bu dönemde özellikle yatırım malı üreten sanayicilerimizin sıkıntıları olduğunu da biliyoruz. Bunların hepsini çözmek bizim görevimiz. Bizim için reel sektörün ayakta tutulması, tezgahların kapanmaması, üretimin devamı çok önemli. Bugüne kadar pek çok tedbir alındı. Önümüzdeki günlerde yeni ilave tedbirleri de devreye sokmuş olacağız” dedi.

“Kısa vadeli borçlarda şirketleri ve bankaları zora sokacak bir yapı yok”

Konuşmasında bugünkü ekonomik durumla ilgili görüşlerini de sanayicilerle paylaşan Elvan, Türkiye'de bütçe açığı, cari açık, ihracat, büyüme gibi makro ekonomik göstergelerin hiçbirinin olumsuz seyretmediğini ancak yurt dışı kaynaklı telkinler sebebiyle Şubat ayında sonra bazı yabancı fonların Türkiye'den çıkmaya başladığını anlattı. Bu çıkışların kaynağının Türkiye aleyhine yapılan ve hiçbir gerçekle örtüşmeyen olumsuz kampanyalar olduğuna dikkat çeken Elvan, “Ülkemizin aleyhine pek çok olumsuz kampanya yaptılar. Ocak ayından itibaren sürekli olarak yabancılara, ‘Türk parasından çıkın' diye telkinde bulundular ve Şubat ayında itibaren de Türkiye'ye parasını getirmiş fonlar, Türk lirasını dövize çevirerek yavaş yavaş çıktılar. Bunların hepsi de ciddi zarar ederek, telkinlerle çıktılar, hiç birisi kar etmedi. Ekim başına kadar bu çıkış devam etti. Ekim ayında ise ilk defa net bir portföy girişi olduğunu görüyoruz. Ayrıca kısa vadeli borçlarımız, yani bankaların ve özel sektörün ödemesi gereken miktar 2018 yılında, son 5 yıldan daha düşük. 2013'te kısa vadeli borçlara cari açığı da eklediğimizde 143 milyar dolar idi. Şu an 116 milyar dolar. Kısa vadeli borçlara baktığımızda şirketleri ve bankaları zora sokacak bir yapı yok” diye koknuştu.

Konuşmasının ardından toplantıya katılan sanayicilerin sorunlarını tek tek dinleyen Elvan, sanayicilerden gelen taleplerin hepsini partinin üst kurullarına taşıyacaklarını ve çözüm üretmek için çalışacaklarını ifade etti.