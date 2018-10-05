Sarı domates, Derebucaklı çiftçinin yüzünü güldürecek

Konya'nın Derebucak ilçesinde üretilen yerli sarı domates düzenlenen tarla günü etkinliği ile tanıtıldı.

İlçedeki Gembos Ovası'nda Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen yerli domates yetiştiriciliği projesi kapsamında tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, ilçe genelinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile KOP İdaresi Başkanlığı, Derebucak Belediyesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ankara Toprak, Gübre ve Su Merkez Araştırma Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri gibi çok paydaşlı olarak birçok projenin yürütüldüğünü belirterek, hepsine teşekkür etti. Baydar, Konya İl Müdürlüğü olarak Derebucak ve diğer küçük parçalı arazilere sahip ilçe ve köylerde birim alandan en yüksek verimi elde edecekleri projelere yoğunlaştıklarını vurgulayarak, "Bununla beraber arazi toplulaştırma ve altyapı çalışmalarına da önem vererek tarım arazilerimizde daha ideal ve rantabıl üretim yapmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İşte burada gördüğünüz gibi hem yerel ürün ve lezzetleri korumak hem de çiftçilerimize daha fazla para kazanmalarını sağlamak için sarı domates, Gembos Ovasında yetiştirilen fasulye, birde yeni dönemde bunlara ilave edilecek lavanta üretimi bölge çiftçisini kalkındıracak ürünlerimiz olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca bölgede uygulamayı hedeflediğimiz 10 ayrı çeşit proje ile yöre çiftçisine katkıda bulunmayı, yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu projeler için kaynak ayrılarak KOP-TEYAP'la çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aybayrs Yiğit ise, son yıllarda daha sağlıklı olduğu çalışmaları neticesinde de ortaya konulmuş olan yerli çeşitlere tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, yerel çeşitlerin korunması ve ekonomiye kazandırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Yiğit, bölgede yetiştirilen yerli domatesin üstün besleyici özelliklerinin tescillenmesinin de sağlandığını, açıkta yetiştirilen üründe 1 dekar alanda 6 ton verim elde edilebildiğini söyledi. Bu anlamda, 2018 yılı fiyatlandırmalarına göre dekardan 10 bin liralık bir kazanç elde etmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da, ilçede çevre ve şehirciliğin geliştirilmesi çalışmalarının yanında, tek üretim sektörü olan tarım sektörüne çok önem verdiklerini belirterek, "İlçemizde tarımın geliştirilebilmesine dair çalışmalar yürüten Büyükşehir ve Derebucak Belediyesi'nin yatırımları ile kısa zaman içerisinde bölgemize bir tarım kampüsünü kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan ise, tarımın ilçenin önemli bir lokomotif sektörü olduğunu belirterek, Derebucak ilçesinde yılda 1,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Doğan, tarımın ilçede daha da geliştirilmesi konusunda yapılan tüm çalışmalardan dolayı emeği geçen ilgili kurumlara ve herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol yürünün ekili olduğu alanları gezerken, üreticiler tarafından yetiştirilen ve içi, dışı tamamen sarı renk olan ürün ve besin değeri hakkında ilgililerden bilgiler aldı.