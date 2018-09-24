Savunmanın kalbi Konya'da atacak

Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri 2 Ekim'de başlıyor.

Konya Sanayi Odası (KSO) iki yılda bir düzenlediği savunma sanayi zirvelerinin 3.'sünü 2-3 Ekim'de gerçekleştirecek. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 2 Ekim'de başlayacak zirveye sektörün önemli aktörleri Aselsan, Havelsan, Roketsan, MKEK gibi firmaların katılacağını duyurdu.

Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri'nde yerli üretim silah ve diğer malzemelerin de sergileneceğini söyleyen Kütükcü, savunma sanayinin Konya için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Konya Sanayi Odası olarak savunma sanayi ile ilgili, sektörün önünü açacak, sektöre yeni ufuklar kazandıracak önemli organizasyonlar düzenliyoruz. Daha önce Aselsan, Roketsan, FNSS, MKEK, 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlarımızı sanayicilerimizle birlikte ziyaret ederek, sanayicilerimizin yeni işbirlikleri kurmalarına katkıda bulunduk. Ayrıca Konya'da 2014 ve 2016 yıllarında düzenlediğimiz iki ayrı savunma sanayi zirvesiyle, Konya ve bölge sanayicilerimizin savunma sanayindeki gelişmeleri yakından görmelerini hedefledik. İnşallah 2-3 Ekim tarihlerinde de Savunma Sanayi Başkanlığımızın desteğiyle Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri düzenleyeceğiz. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki bu zirve bir fuar havasında olacak. Aselsan, Havelsan, Roketsan, MKEK'nın yanı sıra pek çok firmanın yer alacağı bu zirvede, firmalarımızın yerli ve milli üretimleri sergilenecek. İlgilenen tüm sanayicilerimizi burayı ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Konya'nın savunma sanayindeki yerli projelerde yer alan bir şehir olduğunun da altını çizen Kütükcü, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında 5. sırada yer alan Konya'yı daha üst sıralara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.