Savunmanın kalbi Konya'da attı

Konya, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 3. Savunma Sanayi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Konya Sanayi Odası tarafından Savunma Sanayi Başkanlığının destekleriyle düzenlenen zirvede, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan Aselsan, Roketsan ve STM gibi firmaların yanı sıra 50 firma, yerli ve milli üretimlerini sergiledi. Sergide Aselsan'ın Konya'ya kuracağı fabrikada üretilecek olan uzaktan kumandalı silah sistemi SARP da görücüye çıktı.

Selçuklu Kongre Merkezinde başlayan Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesinin açılışında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 80 bağımlılıktan yüzde 65 yerli üretime ulaşmayı başardığının altını çizerek, “Cumhurbaşkanımızın desteği, Savunma Sanayi Başkanlığımızın üstün gayretleri ve tüm tarafların çabaları ile Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak projeler birer birer hayata geçirildi. Türkiye kendi milli tankını, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, füzesini, piyade tüfeğini, İHA'sını, SİHA'sını üretmeyi başardı. Bu bir gurur tablosu” dedi.

“Konya, savunmada en başarılı şehirler arasında”

Konya'nın savunma sanayinde Türkiye'nin en başarılı şehirlerinin başında geldiğinin altını çizen Kütükcü, şehir olarak bu başarıyı artırmakta kararlı olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Konya'da 100'ün üzerinde firmamız şu anda savunma ve havacılık sanayine çalışıyor. Bu firmalarımızın çoğunluğu da, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğine kayıtlı, yani ihracat yapıyor. Konya, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94.5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında yer alıyor. Ayrıca ülkemizin MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri gibi milli projelerinde yer aldık. ASELSAN, TAİ, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi ana yüklenicilere hizmet veren firmalarımız var. Savunma sanayinin kullandığı havan parçaları, silah, mermi, roket başlıkları, zırhlı araç parça ve ekipmanları gibi bir çok ürün de şehrimizde halihazırda üretiliyor. Huğlu ve Üzümlü bölgelerimiz de, tüfek, özellikle de av tüfeği üretiminde Türkiye'nin en iddialı bölgeleri. Şehrimizde üretim yapan TÜMOSAN ise, PUSAT isimli Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç geliştirerek, bu konuda Konya'dan bir firmanın savunmada ana sanayiye evrilme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Yine şehrimiz, askeri silahların ve diğer silahların parçaları alanında İstanbul'un ardından Türkiye'nin en büyük üreticisi durumunda. Motorize tank ve diğer zırhlı araçları ile bunların parçaları alanında da varlığımızı gösteriyoruz.”

“Aselsan Konya yatırımında sözleşme müzakeresi devam ediyor”

Aselsan'ın Konya'ya yapacağı silah sistemleri yatırımdan da bahseden Kütükcü, Konya'nın bu yatırıma, kurulan Konya Savunma Sanayi A.Ş. ile yüzde 49 ortak olduğunu, bu yatırımın Konya'nın birlik ve beraberliği ile şehre kazandırıldığını aktardı. Kütükcü, yatırımın hayata geçmesi için şu anda sözleşme müzakerelerinin devam ettiğini aktararak, bu müzakerelerin sonucunda imzaların atılarak, kazma vurulacağını belirtti.

“Savunmada altın çağa geçtik”

Zirveye katılan SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği) Başkanı Öner Tekin ise, savunma sanayinin en stratejik sektör olduğunu vurgulayarak, “2000 yılına kadar savunma ihtiyaçlarımızı yüzde 80 civarında dışarıdan temin ediyorduk. Bu tarihten sonra yurt içinde tasarımı ve üretimi yapılan bir modele geçtik. Bu model bugünkü geldiğimiz altın çağa ulaşmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinde dünyadaki ülkelerde yüzde 100 yerlilik oranına sahip bir ülke olmadığını da aktaran Tekin, “Herkes bir şekilde dışarıdan tedarik eder. Önemli olan kritik teknolojileri kendi ülkenizde üretmek. Biz son dönemde ülkemizde kritik teknolojileri üretmeyi başardık. Her türlü kara-deniz platformu, silah sistemlerini özgün olarak tasarlayıp üretebiliyoruz ve dünyaya pazarlayabiliyoruz.F35 uçaklarına bile ciddi anlamda üretim yapıyoruz, hatta bazı parçaları sadece Türkiye üretiyor. Bu yeteneklerimizin üzerine uydu fırlatma yeteneğimizi ekledik. Artık kendi fırlattığımız uydular yörüngeye yerleştiriliyor” diye konuştu.

Tekin, Türk savunma sanayinin ihracatta dünyada 12.sırada yer aldığını ve Türkiye'nin dünyadaki en güçlü 6 üreticiden biri olarak gösterildiğini de sözlerine ekledi.

Savunma Sanayi Başkanlığı Hareket Destek Grup Başkanı Yüksel Ünal'ın ardından söz alan Konya Valisi Yakup Canbolat ise, Konya sanayisinin ülke ekonomisi için önemine değinerek, Konya'nın sürekli gelişen sanayisi ve diğer avantajları ile vatanına ve milletine özünden bağlı iş adamlarıyla savunma sanayine destek vermeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı ve katılımcılar stantları gezdi.